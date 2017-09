Én kvinne arrestert og mistenkt for innbrudd på prins Georges skole

Tirsdag skal en 40 år gammel kvinne ha forsøkt å ta seg inn i bygget ulovlig, noe som resulterte i en arrestasjon onsdag.

FØRSTE SKOLEDAG: Prins George sammen med pappa prins William og leder for de lavere trinnene, Helen Haslem. Foto: Pool New , Reuters

Fire år gamle prins George hadde sin første skoledag på Thomas's Battersea torsdag forrige uke. Onsdag kveld ble en kvinne arrestert etter å ha forsøkt å bryte seg inn i skolen dagen før.

Kvinnen skal ha blitt tatt med til en politistasjon i Sør-London.

Det skriver The Telegraph. Til avisen sier politiets talsperson at de jobber med skolen for å vurdere sikkerhetstiltakene i kjølvannet av hendelsen.

– Politiet er en del av de beskyttende sikkerhetstiltakene for prinsen, og vi vil fortsette å jobbe tett med skolen, som er ansvarlig for bygningens sikkerhet på stedet, sier den ikke-navngitte kilden.

Sikkerheten er trappet ekstra opp nå som den kommende kongen har blitt elev ved skolen. Forrige uke skal en kvinne ha spasert rett inn i den eksklusive skolen, uten adgang. Hun filmet seg selv mens hun gikk inn i skolen, og kom helt til resepsjonen uten å bli oppdaget. Selv beskrev hun sikkerheten som «bekymringsfull».

Den arresterte kvinnen skal ikke ha vært i kontakt med noen av barna, og prinsen selv skal ikke ha vært i undervisning, ifølge Daily Mail.