Dronning Margrethe og prins Henrik vil ikke begraves sammen

Det danske kongehuset sier at avgjørelsen kommer av at prinsen opplever at han ikke har blitt likeverdig behandlet med sin ektefelle.

Kongehuset har i dag offentliggjort at Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik ikke ønsker å bli begravet i Roskilde Domkirke, slik som det egentlig har vært planlagt, skriver det danske kongehuset i pressemelding.

– Prinsens beslutning innebærer at han ikke kommer til å ligge ved siden av hennes majestet Dronningen i sarkofagen som professor og billedhugger Bjørn Nørgaard har laget, skriver de videre.

Dronningen er innforstått med avgjørelsen, og har vært kjent med den i en stund, ifølge pressemeldingen.

– Det endrer ikke Dronningens begravelsesplaner, avslutter kongehuset.

Til den danske avisen BT utdyper kongehusets kommunikasjonssjef, Lene Balleby, at prinsens avgjørelse kommer etter flere års misnøye med sin plass i monarkiet.

– Det er ingen hemmelighet at prinsen i mange år har vært utilfreds med den rollen og tittelen han ble tildelt i det danske monarkiet. Den utilfredsheten har i senere tid har misnøyen økt mer og mer. For prinsen er beslutningen om å ikke la seg begrave ved siden av dronningen en naturlig konsekvens av at han ikke har blitt likeverdig behandlet i forhold til sin ektefelle, ved at han ikke har fått den tittelen og funksjonen han ønsket, sier hun til avisen.

Prins Henrik er født i Frankrike, og ifølge Ekstra Bladet har det blitt spekulert i om han skal begraves i fødelandet. Det avviser det danske kongehuset, men de har ikke ytterligere detaljer om hvor han ønsker og begraves.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier til VG at han nesten ikke tror det han leser, men det blir altså bekreftet av kommunikasjonssjefen ved Det Danske Hoff.

– Franskfødte prins Henrik slutter visst aldri å sjokkere og lage skandale – og dermed sette sin hustru Dronningen i forlegenhet for all verden!

Totland trekker også frem at prinsen uteble fra dronning Margrethes 75-årsdag i 2015, og antar at det var grunnen til at det ikke ble noen offisiell feiring av parets gullbryllup i juni i år.

– Man kunne ikke risikere at han som en av hovedpersonene holdt seg borte fra festen!

Kongehuseksperten forteller at det hele startet i 2002 da prins Henrik for første gang snakket om at han ikke fikk den kongelige anerkjennelse og tittel han mente han fortjente.

– Han holdt seg borte fra et stort kongelig bryllup. Han ønsket å være likestilt med Dronningen – og ikke bare prinsgemal, sier han.

Ekstra Bladet skriver at prinsen dermed bryter tradisjonen for at danske regentpar begraves sammen. Totland legger til at den tradisjonen er mange hundre å rgammel, og at dronningen allerede hadde utarbeidet tegninger for sarkofagen de skulle ligge i.

– Nå må hun nok en gang finne seg i at ektemannen sier nei.

– For meg blir det et stort tankekors at dette skjer dagen etter at prins Philip, hertugen av Edinburgh utførte sitt siste offisielle oppdrag – 96 år gammel. Philip har til forskjell fra sin prinsgemal-kollega i Danmark stått last og brast med sin dronning i alle år – selv om også han har måttet gå tre skritt bak sin hustru og «bare» har kunnet kalle seg prins, legger Totland til.