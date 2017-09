Det danske kongehuset: Prins Henrik lider av demens

Etter en periode med turbulens rundt prins Henrik (83), opplyser kongehuset i Danmark nå at han har fått demens-diagnose.

I en pressemelding på Kongehusets hjemmesider, opplyses det onsdag at prins Henrik har svekket helse.

«Det er med inderlig beklagelse at Hennes Majestet Dronningen har bedt hoffsjefen meddele:

I forlengelse av et lengre utredningsforløp og nå sist en rekke undersøkelser foretatt i løpet av sensommeren, har et spesialistteam vad Rikshospitalet nå konkludert at Hans Kongelige Høyhet prins Henrik lider av demens», står det.

Skarpe uttalelser



Det er bare noen uker siden prinsen i et intervju med danske Se og Hør uttrykte sin misnøye med måten han blir behandlet på i den danske kongefamilen.

DRONNINGENS STØTTE: Prinsgemal Henrik og dronning Margrethe på dronningens 77-årsdag på Marselisborg Slot i april. Foto: Henning Bagger , NTB scanpix

Da sa han at dronningen gjorde ham til narr. Uken før hadde det kommet fram at prins Henrik, på tvers av tradisjonen, ikke ønsker å bli begravet ved siden av dronning Margrethe i en sarkofag i Roskilde Domkirke når han går bort.

«Diagnosen innebærer en svekkelse av prinsens kognitive funksjonsnivå. Omfanget av den kognitive svikten er ifølge Rikshospitalet større enn forventet for prinsens alder, og kan føre med seg forandringer i væremåte, reaksjonsmønstre, dømmekraft og følelsesliv, og dermed også påvirke samspillet med omverdenen», opplyser Det danske kongehuset videre.

Prins Henrik uteble også fra dronning Margrethes 75-årsdag i 2015 , og enkelte mener det var grunnen til at det ikke ble noen offisiell feiring av parets gullbryllup i juni i år.

– Dette forklarer mye



Kongehusekspert i TV 2, Kjell Arne Totland, sier til VG:

– Triste nyheter fra Danmark i dag, men vi er nok mange som en stund har ant at det har vært «noe». Dette forklarer jo mye av det som har skjedd de siste ukene og månedene, og det forklarer også måten sønnene Frederik og Joachim har uttalt seg om sin far den siste tiden.

KJENT PAR: Dronning Margrethe og prins Henrik på vei inn til middag i Stiftsgaarden i juni 1997. Foto: Thor Nielsen , NTB scanpix

Han sier tankene går til prins Henrik og dronning Margrethe i en vond og vanskelig tid. Totland tror dronningen lenge har vært opptatt av å skjerme ektemannen.

– Ved å gå ut med dette nå, ønsker selvsagt hoffet i Danmark i større grad å kunne beskytte prins Henrik mot seg selv - og unngå at han risikerer å blamere seg i intervjuer i pressen. Jeg syntes selv det var trist å se ham i TV-intervjuene i Frankrike i sommer, og ga faktisk litt forsiktig uttrykk for det, sier Totland.

Trapper ytterligere ned

«Som en konsekvens av diagnosen vil prinsens framover trappe ned sine aktiviteter ytterligere, etter hvert som det blir tatt stilling til hans ulike roller og æresverv.

Det er dronningen og den kongelige families ønske at prinsen framover får den ro som situasjonen krever», opplyser hoffsjefen videre i pressemeldingen.

Prinsen kommer fra en fransk adelsfamilie, og var diplomat da han giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe i 1967. Margrethe tok over tronen i 1972 etter at hennes far, kong Frederik den niende, ble syk og døde.

Da fikk Henrik tittelen prinsgemal, altså ektefellen til den regjerende dronningen. Det skal han ha mislikt sterkt.