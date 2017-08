Danske prins Henrik: – Dronningen gjør meg til narr

Etter flere kontroverser, sier dronningens mann nå at hun ikke gir ham den respekten en ektemann fortjener.

Det er i et ferskt intervju med danske Se og Hør, som har oppsøkt prinsen på vinslottet i Caix i Frankrike, at han igjen uttrykker sin misnøye med måten han blir behandlet på i den danske kongefamilen.

– Det er hun som gjør meg til narr. Jeg har ikke giftet meg med dronningen for å bli begravet i Roskilde, sier prinsen ifølge Se og Hør.

Han sier videre at dronningen ikke viser ham «den respekt en alminnelig kone skal gi sin ektemann».

I forrige uke ble det klart at prins Henrik, på tvers av tradisjonen, ikke ønsker å bli begravet ved siden av dronning Margrethe i en sarkofag i Roskilde Domkirke når han går bort.

BESØK: Prins Henrik og dronning Margrethe var på besøk under feiringen av grunnlovsjubileet 17. mai 2014. I bakgrunnen dronning Silvia og kong Carl Gustav av Sverige. Dronning Sonja og kong Harald i forgrunnen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Flere års misnøye



Da nyheten ble kjent uttalte kommunikasjonssjefen ved det danske kongehuset, Lene Balleby, at prinsens avgjørelsen kommer etter flere års misnøye med hans plass i monarkiet.

– Det er ingen hemmelighet at prinsen i mange år har vært utilfreds med den rollen og tittelen han ble tildelt i det danske monarkiet, sa hun til den danske avisen BT.

Prins Henrik uteble også fra dronning Margrethes 75-årsdag i 2015 , og enkelte mener det var grunnen til at det ikke ble noen offisiell feiring av parets gullbryllup i juni i år.

Ifølge TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland startet det hele i 2002, da prins Henrik for første gang snakket om at han ikke hadde den kongelige anerkjennelse og tittel han mener han fortjener.

FEIRING: Under feiringen av dronning Margrethes 70-årsdag i København i april 2010. Foto: Trond Solberg , VG

Fransk adel



Da sa han til den danske avisen BT at han følte seg tilsidesatt av sin egen kone og sin eldste sønn.

– Han holdt seg borte fra et stort kongelig bryllup. Han ønsket å være likestilt med dronningen – og ikke bare prinsgemal, har Totland tidligere fortalt VG.

Prins Henrik kommer fra en fransk adelsfamilie, og var diplomat da han giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe i 1967. Margrethe tok over tronen i 1972 etter at hennes far, kong Frederik den niende, ble syk og døde.

Da fikk Henrik tittelen prinsgemal, altså ektefellen til den regjerende dronningen. Det skal han ha mislikt sterkt.

FAMILIEN: Prins Henrik, dronning Margrethe og deres to sønner, Frederik (t.h) og Joachim samlet til «krisemøte» på vinslottet Chateau de Caix i Frankrike i februar 2002. Foto: Tom-Egil Jensen , VG

Ifølge Totland har dronning Margrethe visst at posisjonen som prinsgemal kan være vanskelig, og hun skal gjennom årenes løp ha prøvd å gjøre ektemannen til lags. Tilsynelatende uten hell, for ved tusenårsskiftet luftet den franskfødte prinsen misnøyen i offentligheten.

– Elsker hverandre



I det ferske intervjuet med danske Se og Hør, understreker prinsen at han er veldig glad i sin kone:

– Ja, vi elsker hverandre, sier han der.

Ifølge danske medier ankommer dronningen vinslottet i Cayx i dag, hvor hun skal feriere med sin mann i 14 dager.