Britisk avis meldte om prins Philips død – men han lever i beste velgående

En britisk avis annonserte prins Philips død onsdag, mens den levende prinsen forberedte seg til en offentlig markering med den britiske marinen

Det var den britiske avisen The Daily Telegraph som onsdag morgen annonserte at prins Philip, hertug av Edinburgh, hadde gått bort, melder The Guardian.

Paraden han forberedte seg til mens hans død ble annonsert i mediene ble gjennomført som planlagt onsdag ettermiddag. Den markerte at han pensjonerer seg fra videre offentlige oppdrag, i tillegg til at det er den hundrede og siste dagen i de den britiske marinens veldedighetsløp.

Engelsk avis om Norge: Verdens morsomste kongefamilie.

«Gikk bort XXXXXXX»

Ifølge The Guardian var dette informasjonen som sto i artikkelen til The Daily Telegraph:

«Prins Phillip, som Dronningen beskrev som sin «styrke og støtte» gjennom den rekordlange perioden hun har regjert, gikk bort XXXXXXX

FYLL INN DETALJER

Han vil bli gitt en kongelig seremoniell begravelse i tråd med sine ønsker, som er forventet å finne sted innen syv dagers tid»

Fått med deg denne om Elizabeth? Gir full gass - uten lappen.

Det samme skjedde i mai

The Daily Telegraph legger seg nå flate og beklager feilen.

– Vi beklager feilen som ble begått i dag morges, som selvfølgelig ble rettet opp i umiddelbart. Vi kommer til å gjennomgå våre publiseringsprosesser så raskt som mulig, sa en talsperson for avisen til The Guardian onsdag ettermiddag.

Dette er ikke første gang det har blitt rapportert om prins Philips død i britiske medier.

Avisen The Sun publiserte en lignende artikkel i mai, like etter at det ble annonsert etter et hastemøte på det britiske slottet at prins Philip skulle trekke seg tilbake fra videre offentlige oppdrag.

Tittelen på saken skal ha vært «Prins Philip død 95 år gammel, hvordan døde hertugen av Edinburgh, etc. etc.».

Ifølge The Independent ble artikkelen i The Sun slettet etter å ha ligget ute i få minutter. Da hadde franske medier hadde allerede rukket å sitere dem på den feilaktige informasjonen.

Kommentar: Den populære «tabbe-prinsen» trekker seg.