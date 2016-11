Kongelige og kjendiser feiret Toralv Maurstads 90-årsdag med forestilling: – Han er den største vi har

Lovordene haglet om skuespiller Toralv Maurstad da kongeparet, skuespillerkolleger og en rekke andre samlet seg på Nationaltheatret for å feire at han har fylt 90 år.

Den mangeårige skuespilleren, regissøren og teatersjefen rundet 90 år torsdag sist uke. I den anledning hadde Nationaltheatret, der Maurstad selv har vært sjef, og mange av hans skuespillervenner satt opp en forestilling og påfølgende fest.

– Et eventyr. Det kom så mange mennesker, og det ble sånn stemning, og forestillingen var så fin. Alt var fantastisk. Jeg har ikke noe annet ord, sier Maurstad til VG etter forestillingen.

Blant hans skuespillerkolleger og andre kjente var det mange gode ord om jubilanten, som i desember begynner med leseprøver til nok et teaterstykke.

– Han er seig, altså. Jeg fatter ikke bæret, det er imponerende, sier Karl Sundby, kjent som Åge Nygård i tv-serien Hotel Cæsar.

Maurstad selv røper hemmeligheten på hvorfor han har holdt ut så lenge:

– Hemmeligheten er å jobbe mye, trene, drikke og spise. Jeg er litt forfengelig, så jeg kommer ikke med en svær vom og spiller ung elsker, liksom. Da trener jeg. Jeg har for så vidt vært i bra form hele tiden, og det er en hemmelighet tror jeg, sier 90-åringen.

– En av Norges absolutt største

Blant de mange gjestene på forestillingen, var også skuespiller Sven Nordin.

– Jeg synes det er superhyggelig at vi skal være her og feire Toralv, som er en av norsk teaters grand old men. Han har vært regissør for meg, og jeg har spilt sammen med ham, og å få lov til å være med å feire en av Norges absolutt største skuespillergiganter gjennom flere generasjoner, er bare en stor glede, sier Nordin til VG.

Også artist Anne Grete Preus og forretningsmannen Stein Erik Hagen hadde møtt opp. Hagen kunne røpe at han har sendt Maurstad et kort og bursdagspresang, men ville ikke røpe hva jubilanten fikk.

– Det får være en hemmelighet, sier han.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) kaller Maurstad en legende i norsk teater.

– Jeg synes vi har mye å takke ham for som publikum. Og jeg synes norsk teater generelt har mye å takke ham for, for den jobben han har gjort i alle disse årene. Og det er fantastisk å se at han fortsatt er «still going strong» til tross for slag det siste året, sier Thommessen.

Falt og slo seg

Maurstad ble rammet av slag i vår, men han ble ikke lam, og siden har han trent for at førligheten på venstre side av kroppen skal bli helt bra igjen. Da VG snakket med Maurstad i juli, sa han at et av hans mål var at han skulle klare å gå uten stokk når han ankom forestillingen på Nationaltheatret.

Les saken: – Jeg er jo levende! (Krever innlogging).

Det gjorde han også søndag kveld, men skuespilleren forteller at han har sliter med svimmelhet etter et fall for en tid siden.

– Jeg snublet, falt og klarte ikke ta meg for. Så jeg fikk et ganske kraftig slag i ansiktet. Det har grodd, men slaget utløste en svimmelhet. Det er derfor jeg er såpass ustø på beina nå, sier Maurstad.

90-åringen regner imidlertid med at han blir bra igjen.

– Jeg er optimist og regner med at jeg blir helt frisk. Det er ikke noe grunn til at jeg ikke skulle bli det. Jeg gleder meg til å gå på scenen igjen, sier han.

Maurstad etter slaget: – Jeg har fått livet i gave

GRATULERES: Toralv Maurstad sitter midt inne i salen på Nationaltheatret under hans 90-årsdag og blir gratulert av dem rundt han. Foto: Frode Hansen , VG

Fikk Sterri til å slappe av

Skuespiller og regissør Tom Sterri, som også var blant de spesielt inviterte gjestene søndag kveld, stiller seg i rekken av de de mange som roser jubilanten.

– Han er den største vi har på alle mulige måter. Bare tenk på hele karrieren han har hatt, det er så vanskelig å trekke frem noe, annet enn at han også er en usedvanlig sjenerøs person, sier Sterri.

– Sist gang vi jobbet sammen var da «Cats» ble satt opp på Chat Noir. Jeg hadde regi og han sier: «Ja, Tom, nå tror du at jeg tenker at «jeg gjør som jeg pleier». Men det er helt feil. Jeg trenger all den hjelp du kan gi meg.» Bare den inngangen der fikk meg til å slappe av, for jeg var jo på tå hev. Det er han i et nøtteskall. Han er og blir kongen, og ferdig med det, sier Sterri.

Fikk du med deg: Toralv Maurstad mistet lappen

– Aldri vært så steile fronter

Forestillingen startet med bilder fra skuespillerens lange liv og karriere og ble fulgt opp med forskjellige musikkinnslag som knyttes til 90-åringen. Anne Marie Ottersen og Trond Fausa Aurvåg var blant de mange skuespillerne som bidro til innslagene. Hedersgjesten selv satt blant publikum og fulgte forestillingen sammen med kona Beate Eriksen. Da han kom inn i salen, ble han tatt i mot med bursdagssang. I den nesten fullsatte salen var også kong Harald og dronning Sonja til stede.

Lise Fjeldstad, som var konferansier for forestillingen sammen med Nils Ole Oftebro, trakk i sin åpningstale fram Maurstads tid som sjef for Nationaltheatret i perioden 1978-1986.

– Din sjefstid her på Nationaltheatret var mildt sagt følelsesladet. Det har aldri vært så steile fronter og sinte mennesker. Men heller aldri så mye engasjement, vilje og glede. For under alt dette lå kjærligheten til teateret, sa Fjeldstad.