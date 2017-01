Slottet: – Marius Borg Høiby har ikke lyst til å være kjendis

Kongehuset vil at alle som leser om Marius Borg Høiby i media, skal vite at de gjør det i strid med 20-åringens eget ønske.

Brevet fra kronprinsessen, som ble lagt ut på Kongehusets nettsider i går kveld, har vakt stor oppmerksomhet. Selv om det er deler av norsk presse som i brevet får passet påskrevet, er kronprinsessens lange «tale» også en innstendig anmodning til hele det norske folk.

«De siste par årene har vært preget av en utvikling jeg som mor selvfølgelig gjerne skulle vært foruten. Marius har blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse, jeg mener ikke er dem verdig. Noen få medier har valgt å skrive om ungdommelig ubetenksomhet», skriver Mette-Marit i brevet.

Kommunikasjonssjef på Slottet, Marianne Hagen, presiserer overfor VG at det er Marius sitt personlige ønske å få være i fred, og ikke et utspill basert på Kongehusets ønske.

Når VG konfronterer Hagen med at Marius, som fyller 20 år i dag, er en kjent person enten han og kongehuset vil det eller ikke, oppfordrer hun til å vise respekt.

– Marius har ikke lyst til å være kjendis, og det bør han ha rett til å bestemme selv. Han ønsker virkelig ikke det. Marius har eksplisitt bedt meg ved mange anledninger om å gi tydelig beskjed til mediene som ønsker å skrive om han, at han ikke vil det, sier Hagen og legger til:

– Jeg har gitt den beskjeden videre før, og med kronprinsessens brev, kommer den nå klart frem også til leserne. Alle som leser om Marius i media, skal vite at de gjør det i strid med hans eget ønske.

ALLE: Kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og Marius Borg Høiby hageselskapet i Stiftsgården i Trondheim i forbindelse med kongeparet 25 årsjubileum i fjor. Foto: LISE AASERUD , NTB SCANPIX

VGs Morten Hegseth stiller i sin kritiske kommentar spørsmål ved innholdet i kronprinsessens brev og nevner blant annet at Marius står på ski på slottsplassen for åpent kamera, at han lenge har hatt VSCO- og Tumblr-profiler med åpent innsyn i sitt eget liv og en rolle i SKAM, «som kjendistrekkplaster og partyboy».

Hegseth nevner også at Marius har figurert på en rekke kjendispremierer, alt fra Justin Bieber-besøket i Norge til en rekke filmpremierer med røde løpere og blitsregn. I tillegg har han postet bilder av seg selv med flere verdensstjerner.

Marianne Hagen ønsker ikke å svare på VG spørsmål om hvordan Slottet forklarer Marius sitt sterke ønske om ikke å være kjendis når han selv hyppig er å se i «kjendis-sammenheng».

– Jeg har ikke mer å tilføye, sier kommunikasjonssjefen.

Omfanget, ikke enkeltsaker

Hagen vil heller ikke konkretisere hvilke omtaler som har forårsaket misnøyen som kommer frem i brevet.

– Som det står i brevet, er det omfanget av dekningen fra deler av kjendispressen. Det handler om å møte seg selv i kiosken regelmessig. Da sikter vi ikke til omtalen av at Marius var med i en scene i «Skam» eller annonsen på Finn. Det handler om det økte omfanget av den regelmessige dekningen som etter min mening byr på ymse nyhetsinnhold, sier Hagen.

FAMILIEBILDE: Kronprinsesse Mette Marit, kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Mariussommeren 2009 – med valpen Milly Kakao. Foto: Veronica Melå, Det kongelige hoff

Hagen er forsiktig med å navngi medier, men nevner Se og Hør som et eksempel. Ukebladet har i dag 12 siders bildekavalkade på Marius' 20-årsdag.

– De har 16 sider med Marius bare denne uken, noe som tydeliggjør hva jeg sikter til når jeg nevner omfang.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Se og Hør-redaktør Ellen Arnstad.

Mette-Marit skriver i brevet at hun er glad for at hennes eget ungdomsopprør ikke ble fulgt med argusøyne.

«Det hadde sett mye verre ut. Jeg vil gjerne benytte anledning til å takke alle medier som har behandlet Marius sin ungdomstid med klokskap».

Hagen er i tillegg opptatt av at det ikke er nytt fra og med nå at Marius ikke skal ha offisielle oppdrag for kongehuset.

– Jeg ser noen skriver at han ikke skal ha det lenger, men han har aldri hatt det. Men han er og vil alltid være en del av kongefamilien i kraft av å være sin mors sønn.

Marius flytter i disse dager til USA for å studere.

– Hvordan vil kongehuset forholde seg til amerikanske og utenlandske paparazzier som kan fatte interesse for en de nok vil betrakte som en norsk prins?

– Det tror jeg ikke blir noe problem. Min erfaring er at amerikanerne ikke er opptatt av det. Men det er min subjektive mening, sier Hagen.

– Er flyttingen til USA en konkret følge av det Marius opplever som uønsket oppmerksomhet fra norske medier?

– Nei, det er å dra det for langt, svarer Hagen.