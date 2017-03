Prinsessen kjemper mot kreft-sykdommen

Cellgiften virket ikke slik den kreftsyke svenske prinsessen Christina (73) hadde håpet. Nå har hun i samråd med familien bestemt seg for å gjennomgå en stamcelleoperasjon.

Det skriver det svenske kongehuset i en pressemelding fredag.

Her heter det at Prinsesse Christina, fru Magnuson, som er Kong Carl Gustafs søster, siden oktober i fjor har fått regelmessige cellegiftkurer mot blodkreft.

– Behandlingen har gått bra, men prinsessens blodkreft er ikke blitt kurert, ettersom den har oppstått i benmargens stamceller som er motstandsdyktige mot cellegift, skriver kongehuset.

På denne bakgrunnen har prinsessen i samråd med familien og legene, besluttet å gjennomgå en stamcelle-operasjon.

I følge Expressen samlet prinsessen ved årsskifte sine nærmeste til et familieråd for å beslutte hva man skulle gjøre videre etter at hun på tidspunktet hadde vært under behandling helt siden hun fikk kreftdiagnosen i oktober. Den øvrige kongefamilien har også vært informert om sykdomsforløpet.

– Kongefamilien har vært informer gjennom hele høsten og det er selvfølgelig en trist beskjed for alle familier å få, uttalte det svenske hoffets informasjonssjef Margareta Thorgren til Expressen i fjor høst.

Det er ikke første gangen den svenske prinsessen har fått en kreftdiagnose. I 2010 ble hun rammet av brystkreft.

– Jeg måtte opereres tre ganger og har gjennomgått både cellegiftkurer og strålebehandling, fortalte prinsessen i et intervju med Aftonbladet den gangen.

Prinsesse Christina er svenskekongens yngste søster. Da hun i 1974 giftet seg med forretningsmannen Tord Magnuson, valgte hun slik prakis var den gangen å frasi seg arveretten til tronen. Sammen har prinsessen og Tord Magnuson tre sønner.

Prinsesse Christina har vært hyppig gjest ved store viktige begivenheter i det norske kongehuset. Som for eksempel da prinsesse Märtha og Ari Behn giftet seg - og da Kong Harald feiret sin 70 års dag.