Prins Andrew slår tilbake mot rykter og spekulasjoner på Twitter

Prins Andrew har sett seg grundig lei på spekulasjoner i mediene om at det skal være splid og uenighet mellom ham og broren Charles om hvilken rolle hans døtre skal ha i det britiske kongehuset.

– Det finnes ikke snev av sannhet i disse spekulasjonene, skriver prins Andrew (56) i en lengre uttalelse publisert på Twitter. Det var People som først omtalte denne saken.

Det er et høyst uvanlig skritt prins Andrew har gått til. Både for å forsvare sine to døtre, prinsessene Beatrice og Eugenie, men også for slå tilbake mot ryktene om at han presser på for at de skal få flere oppdrag for kongehuset og at han skal ha krevet at deres eventuelle fremtidige ektemenn, også skal få kongelige titler.

– Som far er jeg naturlig nok opptatt av at mine døtre er moderne unge kvinner som har sin naturlige plass i arbeidslivet. Samtidig er de også medlemmer av den kongelige familie – og jeg er stolt over å se at de skaper seg sine egne karrierer. Når de har oppdrag for kongehuset, blir det satt stor pris på av min familie – og ikke minst de organisasjoner de støtter, heter videre i prinsens uttalelse.

Like før prins Andrew sendte sin twitter-melding, publiserte det amerikanske magasinet People et intervju med prinsessenes mor, Sarah Ferguson, hvor hun blant annet lovpriste sine døtres innsats for ungdom med kreft.

– Både prinsen og jeg er svært stolte over den jobben de gjør, sier Sarah Ferguson i intervjuet.

Prins Andrew har forsøkt å holde en lav profil etter at han i 2015 ble anklaget for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig i USA for over ti år siden. Men ryktene ga seg ikke og det endte med at Buckingham Palace måtte gå ut tre ganger på prinsens vegne.

– Anklagene er falske og tatt ut av løse luften, het det fra Buckingham Palace.

De gamle anklagene mot prinsen skal gå ut på at han og andre angivelig hadde sex med jenta både i England og USA over en tidsperiode, og at det ved et tilfelle skal ha dreid seg om en «orgie med flere unge jenter».

Det gikk så langt at prinsen selv måtte gå ut mens han deltok på World Economic Forum i Davos, og benekte at det var noe som helst hold i ryktene.

– Jeg ønsker å gjenta og bekrefte uttalelsene som allerede er gjort på mine vegne av Buckingham Palace. Jeg fokuserer på arbeidet mitt, sa prinsen.