Mindre overskudd for Kongehuset

Det kongelige hoff fikk et overskudd på 6,6 millioner kroner i fjor, en nedgang fra 21,5 millioner året før.

«De fremlagte regnskaper, med tilhørende noter, gir etter min oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet», skriver hoffsjef Gry Mølleskog i Det kongelige hoffs årsrapport for 2016 som ble publisert mandag.

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste, som er Stortingets bevilgninger til drift, investeringer og lønn til de ansatte ved Det kongelige hoff, viser totalt et overskudd på 6.628.814 millioner kroner i 2016.

For den ordinære bevilgningen viser regnskapet et underskudd på i underkant av 5 millioner kroner, mens regnskapet for bevilgningen til særskilte prosjekter gir et overskudd på over 11,5 millioner.

Det samlede årsresultatet er en nedgang fra det store overskuddet i 2015 som lød på 21,5 millioner kroner, som blant ble forklart med ubesatte stillinger det siste året.

– Pengene er brukt som planlagt

Kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Det kongelige hoff sier at 2016 var et spesielt år i forbindelse med jubileumsfeiringen av kongeparets 25 år på tronen og at hoffet har spart penger til dette.

– Vi gikk inn i 2016 med penger til feiringen, og disse pengene er brukt som planlagt, sier Hagen til VG.

Andre hovedutgifter i fjor gikk til rehabilitering og utvikling av arealer på statlige kongelige eiendommer, deriblant Den røde salong på Slottet, Stallområdet i Dronningparken og Kavalerbygningen på Oscarshall, går det fram av rapporten.

Millioner til sikkerhet

Overskuddet på 11,5 millioner av bevilgningen til særskilte prosjekter skal gå til fortsatt gjennomføring av sikkerhetsprosjektet for de kongelige eiendommene som er initiert av Justis- og beredskapsdepartementet i etterkant av 22. juli 2011.

Årsregnskapet til Kronprinsen og Kronprinsessens stab viser et underskudd på 1 459 461 millioner i fjor, mot et overskudd på 1.252.855 kroner i 2015.

Årsregnskapet for Åpent Slott i 2016 viser et overskudd på 619.162 kroner.