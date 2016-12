Mette-Marit i sorg etter at nær venninne døde

Den italienske Vogue-redaktøren Franca Sozzani døde torsdag etter lang tids kamp mot sykdom. Hun ble 66 år.

– Kronprinsessen har mottatt budskapet med stor sorg, og hun føler med Francas nærmeste familie i sorgen, sier Sven Gjeruld Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef i Slottet til VG.

Sozzani og Mette-Marit traff hverandre hos felles venner i Paris på begynnelsen av 2000-tallet, og har siden vært nære venninner.

Franca Sozzani var sjef i italienske Vogue, og ble regnet som en av moteverdenens mektigste. Den legendariske Vogue-sjefen har kjent kronprinsessen i en årrekke, og de to delte blant annet en stor interesse for italiensk mote.

Gjensidig respekt



– Franca Sozzani har vært en legendarisk redaktør for italienske Vogue i en årrekke. Her hjemme er hun kanskje mest kjent som en nær venninne av kronprinsesse Mette-Marit. Og de to har virkelig stått hverandre nært - og besøkt hverandre privat i Norge og i Italia, sier TV2s kongeekspert Kjell Arne Totland til VG.

De to ferierte blant annet sammen i italienske Portofino i 2014. Da skrev den italienske moteguruen «So nice to spend time with a very good friend» på sin Instagram-profil.

I 2011 var Sozzani selvskreven gjest i kronprinsparets bryllupsdagsfeiring i Oslo, der den mektige Vogue-redaktøren ble tildelt den kanskje gjeveste plassen på andre benkerad, rett bak kronprinsesse Mette-Marit.

– Ja, vi er venninner. Og vi har en gjensidig respekt for hverandre, noe som er veldig viktig, selve basen for et vennskap. Vi har begge et engasjement for og en interesse for mote. Men besøket mitt i Oslo var ikke av offentlig, men av privat karakter, sa Sozzani til VG den gang.

Ble med til Kristiansand



Hun ble også tatt med til kronprinsesse Mette-Marits barndomsby Kristiansand - og skjærgården utenfor - på en to dagers utflukt i anledningen feiringen 25. august.

– Dette var mitt første besøk i Oslo og jeg må si jeg har aldri opplevd maken til landskap noe sted i verden. Jeg har alltid hatt en idé om hvordan Norge skulle være, men det overrasket meg og imponerte meg på en måte jeg aldri hadde kunne forestille meg, sa Vogue-redaktøren til VG i 2011.

Under Sozzanis redaktørtid i Vogue markerte magasinet seg med mange framtredende fotografer. Blant dem som bygde opp karrierene sine under Sozzani er Bruce Weber, Peter Lindbergh, Ellen von Unwerth og Paolo Roversi.

– Sozzani har på mange måter vært en mentor for vår unge kronprinsesse - og introdusert henne for sine venner i motebransjen. Kronprinsparet var blant annet hedersgjester da filmen om den italienske motedronningen hadde verdenspremiere i Venezia for bare noen måneder siden, sier Totland.

