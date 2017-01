Maddes mann langer ut mot Trump

Prinsesse Madeleines ektemann, Chris O'Neill, hudfletter USAs nyinnsatte president Donald Trump på Instagram.

O'Neill - som selv er amerikansk statsborger - sier rett ut at han skammer seg over å være amerikansk med en slik president.

Les også: Madde flytter hjem til Sverige

«Mr.President - du er et smertelig ignorant menneske», skriver Chris O'Neill i en tone som er uvanlig skarp til å komme fra et medlem av et europeisk kongehus.

Chris O'Neills Instagram-konto er privat, men vennen Giancarlo Giammetti har tatt skjermdump av O'Neills utblåsning og lagt det ut på sin egen Instagram-konto. Der legger han ikke fingrene mellom.

«Du er selv den eneste grunnen til all vold og alt hat som du antyder du beskytter oss mot», skriver Chris O'Neill i innlegget.

Lest denne?: Chris O'Neill benekter skattetrøbbel

Chris O'Neill og den svenske prinsessen Madeleine giftet seg i juni 2013. Sammen har de to barn, prinsesesse Leonore som blir tre år den 20.februar og prins Nicolas på halvannet år.

O'Neill har også tidligere blitt stemplet som en «bad boy», noe han selv har stilt seg undrende til i intervjuer.