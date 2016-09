Kronprins Haakon til folkehavet i parken: – Dette har vi gledet oss til

SLOTTSPARKEN (VG) Kongefamilien håndhilste på noen av de flere tusen fremmøtte da de kom til Slottsparken for å se «Kongens nei» under åpen himmel i kveld.

Alle i parken reiste seg og applauderte da kongefamilien spaserte ned i parken rundt klokken 20 onsdag kveld. På vei til plassene sine håndhilste kong Harald og resten av følget på noen av de fremmøtte.

– Det var et fint syn! Kjære alle sammen. På vegne av kongen og dronningen vil jeg gjerne ønske hjertelig velkommen. Dette har vi gledet oss til, sa kronprins Haakon da han holdt sin åpningstale før filmen.

– Dette året har vi markert kongeparets 25-årsjubileum. Det har skjedd mye, og vi ønsket å avslutte med utekino i Slottsparken, fortsatte han og oppsummerte kort de dramatiske hendelsene i dagene som skildres i «Kongens nei».

– Det var en spesiell opplevelse å møte en ung versjon av bestefaren min i Anders Baasmo Christiansens skikkelse her i hovedporten, sa kronprinsen om filminnspillingen.

Ingen i kongefamilien har sett filmen på forhånd.

– Det handler ikke bare om et dramatisk kapittel i vårt lands historie, men om å stå overfor vanskelige valg. Det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i, sa kronprinsen.

Midt blant folket



Under gratisvisningen av «Kongens nei» sitter kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid på benker under åpen himmel – midt i folkemengden.

Benkene ble klissvåte av regnet som begynte å plaske ned halvannen time før visningen og ble derfor utstyrt med pledd og puter minutter før de kongelige viste seg.

– Kongen pleier å si at han er vanntett, sa en optimistisk kommunikasjonssjef, Marianne Hagen, til pressen en halv time før filmstart.

Artikkelen fortsetter under bildet.

HJERTELIG: Kronprinsesse Mette-Marit hilste på regnvåte publikummere. Foto: Mattis Sandblad , VG

Rett før kronprinsen gikk på scenen, stoppet regnet.

Det er første gang prinsesse Märtha Louise viser seg i offisiell sammenheng siden bruddet med Ari Behn 5. august. Hun valgte å styre unna den store kongelige hagefesten 1. september og droppet også å reise til Rio med Paralympics, som hun som hun er øverste beskytter for, for to uker siden. Det var viktig for prinsessen å prioritere barna i kjølvannet av bruddet med ektemannen Ari Behn (43), forklarte Slottet.

I Slottsparken satt hun ved siden av kronprinsesse Mette-Marit og de to smilte og lo til menneskene rundt.

UTEKINO: Mange trosset regnet og møtte opp til «Kongens nei» i Slottsparken. Foto: Catherine Gonsholt Ighanian

Spent konge



Handlingen i filmen går tett på kongefamiliens eget liv. «Kongens nei» handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940, da den norske kongen fikk ultimatum av den tyske krigsmakten: Overgivelse eller døden. Med tyske fly og soldater i hælene ble kongefamilien tvunget på flukt. Kong Harald var tre år.



– Det er en temmelig spennende historie. Jeg håper den er noenlunde i nærheten av sannheten, for sannheten er spennende nok som den er, uttalte Kong Harald til NRK tidligere denne måneden.

Måtte flytte lerretet



Over 16.000 hadde merket av for «interessert» på Facebook-siden til kveldens arrangement. Flere enn 6000 hadde signalisert at ville komme.

Det 15 x 6,5 meter store filmlerretet ble satt opp i parken kl 16 tirsdag ettermiddag. Planen var at filmen skulle vises på den nordvendte slottsveggen, men med tanke på at flere tusen har vist sin interesse for arrangementet, ble det bestemt å flytte visningen til lenger ned i parken.

Jesper Christensen som kong Haakon og Anders Baasmo Christiansen som Olav. Foto: AGNETE BRUN

Regissør Erik Poppe, skuespillerne Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen og Arthur Hakalahti, manusforfatterne Jan Trygve Røyneland og Harald Rosenløw Eeg, produsenter Finn Gjerdrum og Stein Kvae er selvskrevne gjester under visningen. Det samme er spesielt inviterte krigsveteraner.

Oscar-håp

Filmen ble belønnet med en femmer på terningen av VGs anmelder, og nylig ble det klart at den også er Norges Oscar-håp.

Kommunikasjonssjef Hagen uttalte til VG i går at alle gledet seg til begivenheten.

– Dette blir kjempegøy. Og så vet vi jo at kongen alltid har bra vær, lo hun og siktet til alle solrike opptredener på slottsbalkongen og nå senest den store hagefesten, hvor kongen imponerte langt utenfor landegrensene med talen sin.

Kveldens festvisning runder av 25-årsfeiringen for kongeparets tid på tronen. Filmen får offisiell kinopremiere over hele landet fredag.

