Kastet glans over pappas løp

Kronprinsesse Victoria, prinsesse Estelle og prins Oscar tro støttende til da «Prins Daniels lopp» med over 1500 barn på startstreken gikk av stabelen søndag.

Det var barnas dag i Hagaparken, like ved Haga slott utenfor Stockholm hvor Victoria og hennes familie bor, på søndag.

Pappa, prins Daniel var initiativtager til «Prins Daniels lopp» som var en del av idrettens dag på søndag.

– Det var en glad prins som møtte barna mellom fotballer og stafettpinner, skriver Svensk Damtidning.

Denne dagen gir nemlig barna muligheten til å prøve ut over 50 forskjellige idrettsgrener og aktiviteter.

Til stor glede for de mange småbarnsfamiliene som var møtt frem, dukket også kronprinsesse Victoria opp sammen med sine to barn for å kaste litt ekstra glans over arrangementet.

Denne høsten står i friluftslivets tegn for den svært travle svenske tronarvingen. Hun og ektemannen har nemlig innledet et prosjekt hvor de skal gå Sverige på langs. Lørdag innledet de sin vandring gjennom Sveriges forskjellige landskaper med å ga langs pilegrimsleden mellom Varnhem og Hornborgasjön.

– Tanken er å synliggjøre hvilken skatt den svenske naturen er, skriver det svenske hoffet på sine hjemmesider.