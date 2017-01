Hoffet klager på vedtak – vil kjøre mer beltevogn

Kong Harald og hoffet får godkjent deler av sin beltevogn-søknad, men noen regler må også kongen innrette seg etter.

Det er Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som fredag omtaler Hoffets klage på et vedtak i Nord-Fron kommune.

– Vi prøver å begrense motorferdselen, og det er ikke fritt fram, heller ikke for kongen, sier leder Geir Grosberg i kommunens utvalg for landbruk, utmark og miljøsaker til avisen.

I november mottok nemlig kommunen en klage signert Det kongelige hoff ved slottsforvalter Ragnar Osnes. Hoffet mener at deres behov for transport til, fra og rundt Prinsehytta i Sikkilsdalen ikke er tilstrekkelig vurdert.

Frakt av personer, varer og store gjenstander, samt at vognen benyttes til brøyting av veier og stier for å gjøre området tilgjengelig for kongeparet, gjester og personale, er blant tingene Osnes trekker frem i sin klage, ifølge GD.

Prinsehytta i Sikkilsdalen har vært kongefamiliens påskeparadis i alle år, og ble gitt som en gave til daværende kronprins Olav fra prinsene i den svenske kongefamilien.

Hovedbudskapet i hoffets klage er tatt til følge, slik at hoffet gis tillatelse til å bruke en beltebil til transport. På enkelte punkter har kommunen likevel satt ned foten.

– Det er klart at det stiller seg noe annerledes for kongefamilien. Derfor får de lov til å kjøre mer, men vi prøver å holde en restriktiv linje. Derfor har vi avslått deler av søknaden, sier Grosberg til GD.

Etter behandlingen i utvalget kan hoffet bruke beltebil når oppdraget og transportens art tilsier at scooter ikke kan benyttes. Dessuten kan beltebilen benyttes til brøyting av veier og løyper på hoffets anlegg.

Klagen tas imidlertid ikke til følge når det gjelder kjøring med beltevogn til Sikkilsdalsvatnet eller til bruk for transport av ved i forbindelse med hogst, ifølge GD.

Saken oversendes nå til Fylkesmannen for klagebehandling av de deler av klagen som ikke ble tatt til følge av Nord-Fron kommune, skriver GD.