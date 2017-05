Hastemøte på det britiske slottet: Prins Philip pensjonerer seg

Buckingham Palace har kalt inn alt personell til et hastemøte torsdag formiddag i anledning at prins Philip (95) trekker seg fra sine offisielle plikter.

Rett over klokken 11 norsk tid, er det klart at møtet handlet om at prins Philip trekker seg fra sine kongelige plikter. Det melder blant annet BBC og Reuters.

(Se pressekonferanse direkte nederst i saken fra klokken 11)

Dronningens mann, som senest var på offisielt oppdrag onsdag, skal trekke seg tilbake til høsten. Mens dronning Elizabeth nylig fylte 91, er prins Philip 95 år og fyller 96 i juni.

Både dronningen og hennes gemal har kuttet ned på antall offentlige opptredener de siste årene. I fjor gjorde prins William like mange offentlige oppdrag som sin bestemor, 80, mens prins Harry hadde 86 dager med offisielle oppdrag i kalenderen, ifølge Telegraph.

En talsmann for Slottet opplyser til BBC at det var prins Philip selv som tok avgjørelsen, og at han har dronningens støtte. Prinsen vil gjennomføre planlagte oppdrag fram til august, men etter det vil han ikke ta imot flere invitasjoner.

For to år siden gjorde danske dronning Margrethes mann, prins Henrik, det samme da han var 81.

Hastemøte



Ifølge Telegraph var det sjefene for dronningens stab som sto bak innkallelsen til krisemøtet.

Hoffsjefen, William Peel, og dronningens privatsekretær, Sir Christopher Geidt, avholdt møtet for kongehusets personale rundt om i Storbritannia, også på dronningens eiendom i Skottland, Balmoral Castle.

Ifølge Telegraphs kilder er det ikke unormalt at hoffsjefen kaller inn til møter av og til, og de mente det var galt å spekulere. En talsperson sa også til nyhetsbyrået AP at det er «ingen grunn til bekymring».

Spekulasjon om hva som kunne være årsaken til hastemøtet fant like fullt sted på sosiale medier.

BBC skriver at slike landsdekkende møter normalt finner sted rundt én gang i året.

Både dronningen og hertugenen av Edinburgh var ved god helse onsdag, da dronningen møtte statsminister Theresa May i Buckingham Palace, og prins Philip var å se på en cricket-klubb i London.

CRICKET-KAR: Prins Philip er æresmedlem av Marleybone Cricket Club, og åpner her en ny tribune på Lord's Cricket Ground i London 3. mai. Foto: Arthur Edwards , AFP

Rundt nyttår var britene bekymret for kongeparets helse, da donning Elizabeth var for syk til å delta på nyttårsgudstjenesten og prins Philip også slet med en kraftig forkjølelse. Det var første gang i løpet av dronningens da 64 år på tronen hun ikke deltok på jule- og nyttårsgudstjenestene.

Møtet skal finne sted 11 torsdag formiddag norsk tid, før nyheten eller nyhetene annonseres til offentligheten. Britisk presse er samlet utenfor Buckingham Palace for å få med seg utviklingen.