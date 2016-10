Bomann-Larsen om Märtha og Roosevelt: – Han trengte henne

Kongeforfatteren mener at Franklin D. Roosevelt hadde følelser for den norske kronprinsessen, men at hun på sin side kun så på presidenten som en inspirator.

– Kvelden før Tyskland erklærer USA krig, hvem er gjesten i Det hvite hus for en middag for to? Jo, det er den norske kronprinsessen. Og der ble det ikke diskutert politikk, for å si det slik.

Det sier kongeforfatter Tor Bomann-Larsen (65) under dagens pressekonferanse på Hotel Continental. I dag kom boken «Hjemlandet» ut, som er syvende bind i biografiverket om kong Haakon og dronning Maud

Boken omhandler de dramatiske krigsårene 1940–1945 og er basert på kong Haakons personlige arkiv, som ifølge forfatteren gir et inngående bilde av norske styresmakters virksomhet i perioden.

Men det er en spesiell persons historie som utpeker seg i den nye boken: Kronprinsesse Märtha og hennes krigseksil i USA.

I Bomann-Larsens bok kommer det frem at Märtha hadde et nært forhold til president Roosevelt, som hun tilbrakte mye tid alene med.

– Han dyrket Märtha



Kronprinsessen og hennes tre barn ble under krigen sendt i eksil til Washington i USA, mens Olav var i London sammen med konge og regjering.

I USA bodde Märtha og barna på en residens som Roosevelt har sørget for å få i stand. Der tilbringer de mye tid sammen med presidentparet, og spesielt Roosevelt, der de spiser, drikker te, kjører bilturer og er på utflukter sammen.

Spesielt Märtha får et nært forhold til amerikanske presidenten.

– Roosevelt hadde henne i nærheten fordi han trengte henne, menneskelig, sier Bomann-Larsen under dagens pressekonferanse.

Ifølge forfatteren har man gjennom en hoffdames korrespondanse fått en ny og unik innsikt i det spesielle forholdet mellom den norske kronprinsessen og en gang verdens mektigste mann.

– Han var veldig avhengig av kvinnelig beundring, og akkurat i denne fasen så er det Märtha som gjelder. Han dyrket Märtha, sier Bomann-Larsen til VG, og legger til:

– Møtene er veldig hyppige. Roosevelt er veldig presset på denne og har en svært full timeplan, men han benytter likevel alle muligheter til å treffe henne. Eksempelvis treffes de løpet av en måned ti-tolv ganger, og hun bor i perioder i Det hvite hus.

NÆRE: Roosevelt foreviget mellom askebeger og fiskestang i akterenden på Potomac sammen med Kronprinsesse Märtha. Foto: Jan Haug

– Følelsesmessig fra hans side



– Det var ofte sammen, og det var ofte middager hvor det bare var de to sammen, sier Bomann-Larsen.

– Han vil veldig gjerne treffe henne, og velger henne som sitt kvinnelige selskap. At det er følelsesmessig fra hans side er det ingen tvil om. Hun er derimot nødt til å møte opp. Man sier ikke nei til den amerikanske presidenten. Men det er klart, det er jo en begeistring der fra hennes side også.

– Men var det et kjærlig forhold?

– Hvis du tenker seksuelt, så nei. Jeg tror hun for han er en slags inspirator. Dette er en mann i 60-årene og sitter i rullestol, uten at vi skal legge for stor vekt på det. Men han er i ekteskap som ikke fungerer, og han trenger kvinnelig beundring for å leve.

Skapt rabalder tidligere



Bøkene har så langt skapt en del rabalder, for eksempel i bok nummer to «Folket» der det ble hevdet at kong Olav ble unnfanget ved kunstig inseminasjon, med dronnings Mauds livlege som mulig biologisk far.

I femte bok i serien, «Æresordet», beskrev Bomann-Larsen blant annet hvordan kong Haakon og kronprins Olav hadde ulikt syn på nazismen før og etter at tyskerne hadde invadert Norge i april 1940.

Her hevdet forfatteren at kronprins Olav ville ta Nazi-Tyskland inn i varmen og at England burde samarbeide med Hitler for å få fred i Europa.