Komiker Kevin Hart legger seg langflat for kona etter «feilgrep»

Kevin Hart (38) ber i all offentlighet kona om unnskyldning for at han har «utvist dårlig dømmekraft» og nå angivelig blir forsøkt utpresset.

I en åpenhjertig video på Instagram forteller stjernen at han nå befinner seg i en livssituasjon som føles som å ha en målskive på ryggen.

– På grunn av det må jeg ta noen snarte beslutninger. Og det har jeg ikke gjort den siste tiden, sier han og forklarer at han «ikke er perfekt».

Komikeren hevder han blir forsøkt utpresset av en person som søker økonomisk vinning på hans feilgrep. Han går ikke i detalj om hva slags feilgrep det er snakk om, men TMZ melder at det dreier seg om en kvinne som angivelig sitter på en video med seksuelt innhold, og at hun krever millioner av dollar.

Under videoen skriver Hart at han beklager overfor kona og barna:

«Jeg burde vite bedre, og jeg skal skjerpe meg. Jeg elsker dere alle».

Ellers går Harts videobekjennelser ut på at han innrømmer å ha «gjort noe dumt og satt seg selv i en dårlig situasjon som bare kunne ende galt». Og at det har det gjort.

– Og på grunn av dette kommer jeg nå til å såre mine aller nærmeste, som jeg har snakket med og unnskyldt meg overfor, og da mener jeg kona og barna mine.

Ifølge TMZ har FBI sporet opp en mistenkt.

Hart, også kjent fra filmer som «Ride Along», «The Wedding Ringer» og «Think Like A Man», legger til at det ikke finnes noen unnskyldning for det han har gjort.

38-åringen giftet seg i fjor med Eniko Parrish (33), og de to venter sitt første felles barn. Han har i tillegg to barn fra et tidligere ekteskap.

I skrivende stund har det kommet over 34.000 kommentarer under Instagram-videoen. Noen ønsker lykke til, og andre mener han kan takke seg selv. Enkelte synes han gjør feil i å beklage i offentlighet.

Det er for øvrig ikke første gang Hart tar for seg utroskap på Instagram. Tidligere har han postet en rekke videoer hvor han har tatt avstand fra ekskona Torrei Harts (39) påstander om at han bedro henne med med hun som nå er hans nye kone.

Hart besøkte Norge så sent som i januar i fjor, som en del av «What Now»-verdensturneen sin. Komikeren har vært berømt for sine standups siden 90-tallet. Showene «Seriously Funny» (2010) og «Laugh at my pain» (2011) ble etter hvert til filmer. Han har også vært å se i i mindre roller i TV-serier som «Modern Family» og «The Big House».

