Plateselskapet registrerte saken i media, og fant en løsning slik at Ørjan Pettersen (26) ikke trengte å møte henne.

Ifølge NRK Troms så har ikke telefonen til Ørjan Pettersen stått stille siden han etterlyste noen som ønsket å kjøpe billettene, turen til London og møtet med Astrid S på mandag.

– Jeg er veldig lettet. Jeg skulle dratt om jeg var hjemme, det hadde sikkert vært kjempe artig. Men jeg kunne ikke dra fordi jeg var på jobb, forteller han til NRK i dag.

Bjørn Rogstad ansvarlig for norske artister i Universal forteller til NRK at de valgte å ta over billettene til Pettersen, slik at noen som har lyst og mulighet kan få dem.

– Vi registrerte saken i media og tenkte at dette var noe vi kunne løse på en fin måte, forteller han til NRK.

Ørjan Pettersen vant auksjonen til P3-aksjonen på søndag kveld. Ved en tastefeil klarte han å by 11.000 for et møte med Astrid S, samt konsertbilletter og tur til London.

– Jeg hadde håpet i det lengste at noen fra Oslo skulle by over, men jeg ble litt nervøs utover kvelden i går, sa han til VG på mandag.

P3-aksjonen samlet inn penger til NRKs TV-aksjon gjennom en 100-timers radiosending fra onsdag til søndag. I tillegg til inntekter fra Vipps og SMSer så hadde de en rekke auksjoner, blant annet en statistrolle i «Skam» og en date med Sophie Elise. I tillegg hadde NRK 1 sin sending på søndagkveld og bøssebærere gikk dør til dør landet rundt for å samle inn penger.