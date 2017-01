Ruby Rose vurderte kjønnsskifte

I et intervju forteller «Orange Is the New Black»-skuespilleren åpenhjertig at hun følte seg annerledes da hun vokste opp, men er glad for at hun ikke tok kjønnsoperasjon.

Den 30 år gamle skuespillerinnen Ruby Rose spiller en lesbisk fange i Netflix-suksessen «Orange Is the New Black». Selv slet hun med å takle sin seksualitet mens hun vokste opp.

I et intervju med Net-A-Porters magasin The Edit forteller Rose om den vanskelige oppveksten i Australia. Hun visste hun var annerledes allerede da hun var seks år.

– Alle hadde barbiedukker, jeg hadde Ninja Turtles og Superman, sier Rose og forteller at hun spilte amerikansk fotball med gutta og var gal etter tegneserier.

Fikk du med deg? Ruby Rose samarbeidet med Avicii.

TATOVERT: Ruby Rose viser frem kroppskunsten på sin veltrente kropp. Foto: Charley Gallay/Getty Images

Skuespillerinnen forteller at hun ble mobbet av de andre jentene for å være annerledes. Hun prøvde etter hvert å bli mer feminin ved å bruke sminke og la håret gro. Hun ble så anklaget for å stjele jentenes kjærester. Da hun kom ut som lesbisk ble hun igjen mobbet.

Les også: Kylie Jenner har slitt med farens kjønnsskifte

– Jeg kunne ikke vinne, sier 30-åringen i intervjuet.

Rose innrømmer at hun følte hun var født i feil kropp og lengtet etter å bli en gutt der og da. Nå er hun glad for at hun ikke gjorde noen drastiske endringer og meldte seg opp til kjønnsoperasjon.

– Jeg er en kvinne. Jeg vil ha barn en dag. Jeg er så glad for at jeg ikke gjorde endringer tidligere i livet mitt, sier Rose i intervjuet.

Har du lest? Rose er fascinert av Justin Bieber.



Vi kommer til å se mer av Ruby Rose fremover, blant annet i «Pitch Perfect 3».