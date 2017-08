Står bak «tidenes verste låt»: Nå gjør Rebecca Black comeback

Låten «Friday» var så dårlig at den ble populær - og har åpnet en rekke dører for artisten bak.

Musikkvideoen til «Friday» har i skrivende stund over 111 millioner visninger på YouTube - til tross for at videoen ble fjernet da den hadde nesten 200 millioner visninger, ifølge NME.

Låten fikk etter hvert tildelt navnet «verdens verste låt» som ble kritisert av flere lyttere. Musikkvideoen har også dobbelt så mange «dislikes», altså tomler ned, som likes (tomler opp) på YouTube. Låten ble også heftig diskutert på Twitter.

Rebecca Black (20) står bak den populære låten - som altså likevel var svært upopulær.

– Jeg var ikke forberedt på det som skulle komme, forteller hun til VG.

Stort press

Da Rebecca Blacks musikkvideo ble publisert på YouTube i 2011, gikk den viralt i løpet av få uker. Popartisten var bare 13 år gammel da den massive oppmerksomheten begynte å komme. Rampelyset ble for mye å håndtere.

– Det var så mye press på meg. Men på en annen side åpnet det opp for muligheter til å realisere drømmene mine, sier hun.

Popartisten mottok en del trusler gjennom telefon og epost, som senere ble etterforsket av Anaheim Police Department, ifølge Eonline.

– Folk sa jeg burde dø, kutte meg selv eller få spiseforstyrrelser. Det var hardt, sa hun til nettstedet.

Black beskriver oppmerksomheten som intenst og måtte forsvinne fra rampelyset en stund.

– Jeg har brukt tiden på å skrive og lage låter som representerer meg, sier hun til VG i dag, uten å ville utdype mer om hvordan mottakelsen har preget henne.

Besøkte Norge

Artisten var på besøk i Norge tidligere i år da hun gjestet «God morgen Norge». Hun besøkte også studioer der Alan Walker, Ed Sheeran og Kygo har spilt inn i.

– Det er noe av det mest spennende jeg har gjort, sier hun.

Artisten ser ut til å ha sansen for Norge. Under oppholdet publiserte hun flere bilder på Instagram der hun skrøt over hvor vakkert Oslo var. Popartisten legger ikke skjul på at hun ønsker å komme tilbake.

– Jeg håper på å komme tilbake og fortsette med skrivingen i Norge, sier Black.

Siden «Friday» har popartisten kommet ut med flere nye låter. I fjor lanserte hun en ny låt «The Great Divide» som en del av hennes første EP.

– Jeg var helt satt ut av responsen på låtene og er veldig takknemlig for det. Det hjalp på selvtilliten, sier hun.

Black skal også legge ut på egen turné snart.

– Jeg gleder meg så mye til å være på veiene for å møte fansen og spille musikk for dem. De har vært så tålmodige med meg, sier hun.

– Skal du fortsette med musikken?

– Definitivt. Jeg har så mye å si og dele, og det kan jeg gjøre gjennom musikken.

