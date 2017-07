R. Kelly avviser misbruk-anklager

Det raser rundt den 50 år gamle R&B-stjernen etter at Buzzfeed mandag publiserte en massiv sak med alvorlige anklager mot ham.

Buzzfeed skal ha vært i kontakt med tre familier som anklager Robert «R.» Kelly for å isolere døtrene fra omverdenen. Ifølge foreldre og tidligere ansatte bor til sammen seks unge kvinner i Kellys hus i Atlanta og Chicago.

Den ene familien holdt også en pressekonferanse mandag.

Tre kvinner, Cheryl Mack, Kitti Jones, og Asante McGee, som tidligere har jobbet for musikeren, støtter foreldrenes forklaringer. De påstår at R. Kelly misbruker flere jenter fysisk og psykisk.

Gjennom sin advokat har R. Kelly publisert en uttalelse hvor han nekter for å holde de unge kvinnene mot sin vilje.

«Mr. Robert Kelly er både bekymret og forstyrret over de nylige avsløringene som tilskrives han. Mr. Kelly nekter utvetydig for slike påstander, og vil jobbe hardt for å følge opp anklagerne sine og renvaske navnet sitt», heter det i uttalelsen ifølge Variety.

Mistet kontakt med datteren

Den ene moren forteller at datteren møtte R. Kelly backstage etter en konsert i mai 2015, og at han skal ha tilbudt seg å hjelpe henne med musikkarrieren. Hun bor nå hos Kelly, men hevder selv at hun har det bra, til tross for at foreldrene mener hun blir holdt der mot sin vilje.

Foreldrene har ikke sett datteren siden desember i fjor.

– Det var som om hun var hjernevasket. Hun så ut som en fange, det var grusomt. Jeg klemte henne om og om igjen, men hun sa bare at hun var forelsket og at Kelly er den som tar vare på henne, sier moren til Buzzfeed.

En annen mor forteller en lignende historie. Datteren skal nå bo med Kelly, og har avsluttet kontakten med familien.

Ingen siktelser

Kellys tidligere assistent i halvannet år fra 2013, Cheryl Mack, påstår at han er kontrollerende, «en mester på tankekontroll», og sammenligner han med en dukkemester.

To andre kvinner som tidligere har jobbet med stjernen sier at de hadde seksuelle forhold til ham. De hevder også at telefonene deres ble kontrollert av Kelly.

De sier også at musikeren filmer sine seksuelle aktiviteter med jentene. De lister også opp en rekke «regler» Kelly skal ha for jentene, og at de blir straffet hvis de ikke følger disse.

Alle kvinnene er over seksuell lavalder, og loven sier at samtykkende voksne kan ta del i hva slags forhold de vil, uansett hvor utradisjonelt det måtte være.

Sier hun har det fint

21 år gamle Jocelyn Savage, som skal være en av kvinnene som bor med R&B-stjernen, sier i et videointervju med kjendisnettstedet TMZ søndag at hun avviser anklagene om at hun har blitt kidnappet og hjernevasket.

– Jeg er på et godt sted i livet, og jeg blir ikke hjernevasket eller noe slikt. Jeg vil at mine foreldre og alle i verden skal vite at jeg har det bra, sier hun.

I et nytt videoinnslag publisert på TMZ mandag retter hun krass kritikk mot familien, og spesielt mot sin far, som skal være en av foreldrene som har gått offentlig ut med anklager om at hun holdes fanget av R. Kelly.

– Det du har gjort er en total katastrofe. Du må slutte. Akkurat nå er jeg lei av alt du gjort. Det du gjør er pinlig for meg, og for hele familien, sier hun.

– Jeg er fornøyd med hvor jeg er og folkene rundt meg. Dette har kommet ut av kontroll, fortsetter Savage i videoinnslaget.

Har undersøkt situasjonen

Politiet har det siste året gjort flere sjekker blant jentene, uten at dette har ført til noen siktelser. Og de gjorde det også denne gangen.

– Personen som foreldrene ba oss sjekke er 21 år gammel, har ingen tegn på mentale problemer, hun var ikke savnet og hun har hatt kontakt med sine foreldre nylig, sier politisjef John Clifton, og la til:

– Vi har på plass prosedyrer hvis vi tror en person er i fare. Det var ikke tilfellet her, sier han.

Ble frikjent



R. Kelly har tidligere vært under mistanke for seksuelt misbruk, og sto for retten i 2008 etter å ha blitt tiltalt for barnepornografi. Han ble siden frikjent.

I 1994 giftet han seg med 15 år gamle Aaliyah, et ekteskap som ble annullert av familien et år senere. I fjor ble han hetset for å ha innledet et forhold til 19 år gamle Halle Calhoun.