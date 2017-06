P. Diddy dro inn mest dollars - på toppen av årets rikeste kjendis-liste

47-åringen har tjent 130 millioner dollar, over 1,1 milliarder kroner, på ett år.

Mandag slapp Forbes sin liste over de 100 rikeste kjendisene det siste året. På toppen troner P. Diddy, eller Sean Combs som han egentlig heter. I 2016 lå han på 22. plass, og har dermed gjort et solid hopp siden sist.

Årsaken til at han nå topper listen, er ifølge Forbes Bad Boy Family Reunion-turneen, samarbeid med vodka-selskapet Ciroc og salg av en tredjedel av kleskjeden hans «Sean John», verdt 70 millioner dollar.

I fjor var det Taylor Swift som dro i land førsteplassen. I år har hun falt 48 plasser.

Tjente gode penger på Harry Potter-universet

På plassen under finner vi «Queen B» – altså Beyoncé Knowles. Hun og Combs er de eneste som har bikket 100 millioner dollar på et år. Også hun har tjent mye på turné, selv om hun nå har en pause på scenen ettersom hun og ektemannen Jay Z venter tvillinger. Paret eier også en andel av streamingtjenesten «Tidal» som har gitt god avkastning. Jay Z har imidlertid ikke kommet med på listen.

På tredje plass troner Harry Potter-forfatter J. K Rowling, som på ett år har dratt inn 95 millioner dollar. I 2016 ble teaterstykket «Harry Potter and the Cursed Child», som for øvrig er skrevet av Jack Thorne og John Tiffany, satt opp, og utgivelsen av manuset i bokform ga også klirrende mynt. På toppen kom filmen «Fantastic Beasts and Where to Find Them» ut i november, som forfatteren har skrevet manuset til.

Manuset til oppfølgeren av filmen er ferdigskrevet, og premieredatoen er satt til 16. november 2018.

TJENTE 95 MILLIONER: J. K Rowling havnet på en 3. plass over listen over årets rikeste kjendiser. Foto: Justin Tallis , AFP

Verdens mest strømmede artist, Drake, ligger på fjerde plass med sine 94 millioner dollar. Også han har tjent gode penger på turné, i tillegg til å få godt betalt av Apple, Nike og Sprite.

Kun én nordisk kjendis på listen

Real Madrid-spiller Cristiano Ronaldo ligger ikke bare på femte plass over verdens rikeste kjendiser, men hanket også inn FIFA-tittelen «verdens beste spiller» for fjerde gang.

Vi må helt nederst på listen for å finne en nordisk kjendis, som også er fotballspiller. Nemlig Zlatan Ibrahimovic. På ett år har han tjent 32 millioner dollar.

På listen finner vi også Taylor Swift og Katy Perry, to artister som har skapt overskrifter for sin rivalisering. Av de to er det Swift som har tjent mest det siste året, med 45 millioner dollar, som har gitt henne en 49. plass på listen. Perry karret seg til 95. plass med sine 33 millioner dollar.

Perry uttalte i helgen at hun var klar for å begrave stridsøksen, selv om Swift forrige fredag returnerte til Spotify samme dag som Perry slapp sitt femte album – «Witness»

