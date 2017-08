Niklas (21) digger å være bonuspappa til Linni Meisters (31) sønn

Paret dro til Ibiza som kjærester, og har akkurat kommet hjem som forlovet. – Jeg gikk «all in», sier Klein om rollen som bonuspappa til Dennis (8).

Niklas Tangen Klein (21) og Linni Meister (31) ble et par i fjor etter at de møttes i pokermiljøet. Og det var på et kasino Klein gikk ned på kne for to uker siden.

Hun viser frem ringen som har inngravert evighetssymbolet.

– Jeg er veldig opptatt av det, så jeg er imponert over at Niklas fikk det med, sier hun.

– Niklas er veldig oppegående

Paret har knapt fått tid til hverandre etter Ibiza-turen, men forteller at de har det veldig fint som forlovede. Meister har sønnen Dennis (8) sammen med eksmannen Bernhard Berntzen.

Det synes Meisters nye forlovede er veldig stas.

– Jeg kunne ikke hatt en enklere jobb som bonuspappa. Dennis er bare fantastisk, sier Klein stolt.

Også Meister skryter av forlovedens innsats med sønnen. Hun har tidligere sagt til VG at hun ikke klarer seg uten å ha kjæreste, men det er første gang hun er sammen med en som er yngre.

– Jeg har bare vært sammen med menn som er dobbelt så gamle som meg. Niklas er veldig oppegående, og jeg kunne nok ikke vært sammen med hvilken som helst 21-åring, sier Meister.

– Jeg føler iblant at jeg er eldst, fleiper forloveden.

Tilbringer mye tid før OL

Også radioprofil Samantha Skogrand (28) og skiskytterstjerne Emil Hegle Svendsen (32) har bryllupsplaner. De forlovet seg i rett før jul i 2016, men nærmere planlegging har de ikke kommet i gang med.

– Vi har egentlig bare bestemt oss for at vi har lyst til å gifte oss, sier Skogrand til VG.

Hun har nylig startet i ny jobb hos Morgenklubben i Radio Norge, og forteller at hun trives veldig godt. Selv om det innebærer at hun må stå opp kvart på fem.

Paret forteller at de tilbringer mye tid sammen før Svendsen skal delta i vinter-OL i Sør-Korea.