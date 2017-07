Maria Mena åpen om sin tunge periode på Facebook - «en kropp som er i krig»

31-åringen delte tanker rundt kropp og selvbilde i sosiale medier.

Torsdag la artisten ut et innlegg på Instagram og Facebook med et ett år gammelt bilde av seg selv. I innlegget skriver hun at «jenta du ser på bildet har en psyke og kropp som er i krig».

I innlegget skriver hun at bildet ble tatt i slutten av en tre år lang ekstremt tung periode. Siden bildet ble tatt skriver hun den fysiske forskjellen er stor, men ikke så stor som den psykiske.

Til VG skriver Mena i en SMS at innlegget kom som følge av en artikkel hun hadde lest i et kvinnemagasin på flyet til Kroatia.

– Den handlet om kroppspositivitet og hvordan utviklingen rundt det å omfavne kvinnekroppen slik den er, har tatt av i det siste. Jeg satt der (heldigvis) tyngre enn i fjor, på vei ned til badedrakt og bikini og jeg kjente at jeg følte meg fin. Og takknemlig for at jeg følte meg fin, skriver hun.

«Kroppen min er MIN. Om jeg er undervektig, normalvektig eller overvektig! Så er den min! Den har til tider vært tung å bære på. den har vært ekkel å leve i. Føltes ut som et fengsel jeg ville ut av, men jeg har jobbet aktivt i maaange år for å lære meg å like den som den er uansett når der er og hvor jeg befinner meg i livet», skriver hun.

Hun ble inspirert til å fremme budskapet om «helårskroppen», en frisk og sunn kropp året rundt.

Hun benytter også anledningen til å takke fansen for hvordan de har forholdt seg til vektnedgangen hennes. På Facebook skriver hun at hun setter pris på dem som lot være å kommentere hvor tynn hun var blitt, og at folk respekterte at det var hennes indre kamp.

– Jeg ville takke publikum for at de tok hensyn i fjor da jeg var mye mindre, og jeg ville fokusere på at kropp er topp uansett, skriver hun til VG.

Hylles av fansen

Under innlegget renner det inn med støtteerklæringer, og flere takker Mena for åpenheten. Flere forteller at de selv har slitt med lignende erfaringer. Tre timer etter innlegget ble lagt ut har over 2000 likt innlegget og over hundre kommentarer har kommet inn.

«Dette som du skriver her, beskriver akkurat hvordan jeg har, og har hatt det i perioder av livet, og slik har det vært i ca. 35 år. Takk for at du deler, og jeg heier på oss, for vi er bra nok», skriver en.

«Det er en trøst at det er flere som innrømmer at de er i krig», forteller en annen.

På Instagram-stories takker Mena for alle de fine meldingene. Hun sier at hun setter stor pris på at fansen deler så mye av seg selv.