Mamma til Michelle: – Bryllupet er avlyst

Bloggeren Anna Rasmussen, kjent som mamma til Michelle, bekrefter på sin blogg at bryllupet mellom hun og kjæresten Jan Lossius er avlyst.

«Jeg bekrefter med dette at bryllupet er avlyst/utsatt. Oppmerksomheten rundt det gjør ikke dette noe lettere for meg, og dere må huske at det ikke er sikkert at dette har vært noe jeg har hatt lyst til», skriver Rasmussen i et blogginnlegg på «Mamma til Michelle» lørdag.

Fredag kveld publiserte hun et blogginnlegg hvor hun reflekterer over at de har bestemt seg for å ta en pause i forholdet og samtidig avlyse det planlagte bryllupet.

Bakgrunnen for avlysningen og pausen er ifølge innlegget at Rasmussen har hatt for mye stress og for mye å tenke på i det siste med blant annet blogg, bok og tre tv-program som skal rulle og gå samtidig.

«Jeg har for mye på mine skuldre akkurat nå, at et avlyst bryllup hørtes ut som en god idé. Tanken på å ha en pause i forholdet, bare til jeg hadde kontrollen tilbake, føltes også ut som den beste løsningen», skriver Rasmussen.

VG har lørdag kveld ikke lyktes å komme i kontakt med Rasmussen.

