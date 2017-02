Komikerkolleger: – Han var en bauta

Åsleik Engmarks kolleger hyller sitt altfor tidlig døde forbilde. – Han var en bauta og pionér - og en av de beste, sier Terje Sporsem.

Åsleik Engmark døde i Brüssel søndag ettermiddag etter et brått illebefinnende under et familiebesøk i den belgiske hovedstaden.

– Dette var bare en helt forferdelig beskjed å få. Mine aller, aller varmeste tanker går til barna og andre som blir berørt av dette, sier en sorgtung Linn Skåber til VG.

For Skåber var Åsleik Engmark en av de aller største forbildene i hennes egen komi-karriere.

– Jeg jobbet som servitør på Café Frølich i Oslo der Lompelandslaget spilte hver kveld – jeg beundret dem voldsomt, de var mine største helter. Og til slutt fikk jeg lov til å være med i et nummer. Dermed ble han også en av de aller første jeg jobbet med, sier Skåber.

– Han var en stor personlighet og en av de skarpeste til å se sammenhenger. Så barnlig og absurd… Alltid søkte han nye veier, jeg har prøvd å herme litt akkurat der. Men i dag har jeg bare gått og lyttet til latteren hans. Den skal jeg bære med meg resten av livet, sier Linn Skåber.

GODE KOLLEGER: Komiker og skuespiller Linn SKåber er i sorg over hennes mangeårige kollega og venn, Åsleik Engmark, som gikk brått bort søndag. Foto: Marte Vike Arnesen , VG

– Ekstremt talentfull

– Dette er bare så usigelig trist. Han var en så fin og raus fyr som jeg hadde gleden av å turnere med og sette opp show med, sier Terje Sporsem til VG.

– Åsleik var ekstremt talentfull og satte ekstremt høye krav til seg selv. Alle rundt han følte på en måte at vi måtte være bedre enn vi egentlig var med Åsleik i rommet, for han hadde en slik vanvittig draiv. Han var en bauta og pionér - og en av de beste, sier han.

Sporsem trekker spesielt frem Åsleik Engmarks evne til å improvisere.

– Åsleik var den som kunne gå opp på en scene og spørre en publikummer om hva vedkommende jobbet med. Så kunne han lage en hel forestilling rundt dette. Det er det veldig, veldig, veldig få i hele verden som får til. Jeg er så glad for at jeg holdt en tale i 50-årslaget hans og fikk sagt hvor mye han betydde for så mange, sier Terje Sporsem.

GODT SELSKAP: Åsleik Engmark (t.v.), Nils Ingar Aadne, Gustav Nilsen og Terje Sporsem dro sammen på premieren på De tre musketerer på Folketeatret i Oslo i november 2015. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Enorm betydning for norsk stand-up

Christer Torjussen deler Terje Sporsems oppfatning.

– Han var en av de beste impro-kunstnerne vi hadde, og kanskje den som har lært meg mest om «crowd work», altså det å bruke publikum og sparre mot dem. I enmannsforestillingen «Lära att simma» i 1997 sto han midt på scenen med publikum på alle kanter. Det var noe helt nytt i Norge, sier Torjussen til VG.

– Samtidig var han veldig klar og tydelig om noe gikk galt eller ikke fungerte som det skulle. Dette skjerpet oss andre, og gjennom dette lærte jeg selv å sette premissene for en god forestilling. Han har hatt en enorm betydning for norsk stand up, og definerte egentlig hele sjangeren. Norsk stand up hadde vært noe ganske annet i dag uten Åsleik Engmark, sier Christer Torjussen.

Geir Kvarme kjente Åsleik Engmark helt siden dagene i Grefsenrevyen. Han er knust av sorg når VG snakker med han.

– Vi har vokst opp sammen på Grefsen, og kjente hverandre godt. Jeg forstår ikke at det har skjedd, sier Kvarme til VG.

MORSOM GJENG: Åsleik Engmark (t-h) og medlemmer av komikergruppen Lompelandslaget feiret 10 års jubileum i 1997. F.v: Atle Antonsen, Øyvind Angeltveit, Thomas Giertsen, Trond Hanssen, Siw Anita Andersen og Linn Skåber. Foto: Tom-Egil Jensen , VG

– En energibombe

Komiker og revyskuespiller Øyvind Angeltveit har vært nær venn med Åsleik Engmark og hans familie helt siden de to var med å starte opp Lompelandslaget i 1987.

PÅ SCENEN: Komiker Øyvind Angeltveit har vært nær venn med Åsleik Engmark helt siden slutten av 80-tallet, da de to sammen dannet komikergruppen Lompelandslaget. Her er Angeltveit på scenen som konferansier under Norsk Revyfestival i Trondheim i 2010. Foto: Ned Alley , VG

– Det er helt forferdelig, og kom som lyn fra klar himmel. Han var i veldig god fysisk form, og var et utrolig levende menneske og levde intenst. Han var en energibombe og gikk veldig hardt inn i alt han foretok seg. Han gjorde aldri noe halvveis, sier Angeltveit til VG.

Han mener Engmark vil bli husket for sin originalitet.

– Han hadde en originalitet som var veldig sterk, og gjorde ting som ikke alle gjorde. Han var en litt annerledes komiker. Han var fantastisk med impro (improvisasjon) og en veldig habil skuespiller. Han gjorde sine egne ting, og hadde en originalitet og arbeidsmoral uten like. Da han ble med i «Skal vi danse» visste jeg at han kom til å vinne hele greia, sier han.

Harald Eia sier at det umiddelbart dannet seg bilder i hodet hans da han fikk høre den triste nyheten om Åsleik Engmarks død.

– Latteren. Smilet. Energien. Han sprutet av entusiasme. Du ble alltid i godt humør av å treffe Åsleik, sier Eia til VG.

– Jeg møtte han for et par uker siden og klemte han. Den stramme kroppen – den skulle da brukes i mange år til? Nei, dette er fæle greier, sier en preget Harald Eia.

Som flere andre trekker Eia frem improvisasjonskunstneren Åsleik Engmark.

– Han var veldig god på så mange ting, men spesielt i det å følge en tanke, eller en idé, og stå hundre prosent i den, uten å trekke seg. Og disse impulsene fulgte han alltid med godt hjerte – han var uhyre intelligent. Han lærte meg at det ikke var noen vits å prøve og være lur eller beregnende. Det var helt rått å se det publikumsarbeidet han gjorde, sier Harald Eia.