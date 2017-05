Joseph Gordon-Levitt venter sitt andre barn

Hollywood-stjernen deler svært lite om privatlivet sitt, men nå bekrefter han at han skal bli far igjen.

Hollywood-stjernen Joseph Gordon-Levitt (36) og kona Tasha McCauley venter sitt andre barn.

Det bekrefter Gordon-Levitts representant til US Weekly.

Kjendisnettstedet har publisert bilder av paret som ble tatt i Los Angeles denne uken, hvor McCauley har på seg en kjole som røper en gravidmage.

Skuespilleren avslørte i et intervju høsten 2013 at han hadde en kjæreste, men han ville ikke fortelle hvor lenge de hadde vært sammen. Han delte derimot at de ble kjent gjennom felles venner, ifølge E News.

I desember 2014 giftet han seg med McCauley i hemmelighet i deres eget hjem.

Paret er fra før av foreldre til en gutt, som ble født i august 2015. De har ennå ikke avslørt navnet på sitt første barn, og de har ikke delt bilder av gutten.

McCauley er ikke i filmbransjen, men har studert robotikk, økonomi og ledelse. Ifølge hennes Twitter-profil er hun administrerende direktør for forretningsutvikling i et firma som leverer dataprogram for byplanlegging.

Beskytter familien

Gordon-Levitt, som er kjent fra filmer som «Snowden», «Don Jon» og «Inception», deler lite om sin familie og sitt privatliv til pressen og fansen.

– Sønnen min er bare en baby. Han har ikke valgt å være i offentligheten, og jeg vil at han skal få mulighet til å ta det valget når han blir eldre. Jeg er bare en beskyttende far, og jeg vil beskytte hans privatliv, sa Gordon-Levitt da han gjestet et talkshow like etter sønnens fødsel, ifølge US Weekly.

Gordon-Levitt kjenner til hvordan det er å vokse opp i rampelyset. Han startet sin karriere som barneskuespiller i reklamefilmer da han var kun fire år, og han hadde sin første filmrolle da han var seks år.