Disse norske artistene har flest følgere i sosiale medier

Å være artist handler om mer enn musikken. Disse 30 er Norges mest populære i sosiale medier.

Norske artister på sosiale medier VG har, med hjelp fra kommunikasjonsbyrået Coxit, samlet sammen antall følgere fra tre store plattformer – Facebook, Instagram og Twitter – og funnet ut av hvilke 30 artister og band som har flest. Snapchat-følgere er ikke inkludert, da det ikke finnes noen enkel måte å hente ut informasjonen.

Sosiale medier har blitt en viktig markedsføringskanal for musikere og en mulighet for artistene å kommunisere med fansen. Men hvilke norske artister har egentlig størst følgerskare på Facebook? Og hvem er best på Instagram?

Jo mer personlig, jo flere følgere

Gründer og byråleder i Coxit, Magnus Brøyn, forteller at det er flere tendenser som kan sees i listen. Et av de åpenbare er at artister og band som har et internasjonalt publikum ligger høyt på listen. Det er kanskje heller ikke overraskende at de som byr på et innblikk i hverdagen og privatlivet sitt tiltrekker seg følgere.

«BJUDA PÅ»: Sosiale medier-ekspert Magnus Brøyn forteller at å være personlig i sosiale medier genererer flere følgere. Foto: Erlend Daae , VG

– Jo mer personlig og mer innlemmet i de indre gemakker følgerne føler at de blir, jo mer artisten «bjudar på», jo større grunn kan det være til å følge nettopp den personen i den sosiale kanalen, forteller Brøyn.

Av plattformer som fungerer best for å være personlig trekker han fram Instagram og Snapchat, og han mener det er unge, fremadstormende artister som er flinkest på disse plattformene.

– De mer etablerte artistene og bandene, som a-ha, har nesten utelukkende flest følgere på Facebook. Det sier også noe om alder og sosial modenhet hos fanskare, sier byrålederen.

De unge best på Instagram

En av dem som har majoriteten av følgerskaren sin på Instagram er Astrid Smeplass (20).

– Det jeg legger ut i sosiale medier er til tider veldig personlig og privat. Det er der man kan bli kjent med meg, har Smeplass uttalt til VG

Musikkanmelder for VG, Tor Martin Bøe, tror også at det har mye å si at det er langt flere unge på Instagram sammenlignet med Facebook. Han trekker fram Marcus & Martinus som har en million følgere på Instagram, og «bare» 141 tusen på Facebook.

– Sannsynligvis er Instagram den store sosiale mediekanalen. Det har de yngste forstått, sier Bøe.

– Skuffende å bli slått av Kygo

Black metal-sjangeren kaprer nesten en tredjedel av listen, og Dimmu Borgir er Norges tredje største – foran a-ha.

– Dimmu Borgir har alltid vært et band som har frontet sosiale medier tidlig. Vi har en enorm fanskare verden over som støtter oss. Det er mye av grunnen til at vi har mange følgere på Facebook, sier vokalist Stian Thoresen, også kjent som Shagrath.

Han forteller at det er stort for bandet å være tredje størst på sosiale medier, da sjangeren får lite promotering på radio i Norge, i motsetning til for eksempel pop-sjangeren.

– Men det er skuffende å høre at vi ble slått av Kygo, fleiper han.

Tor Martin Bøe forteller at det er lett å glemme hvor stort black metal er i verden, og synes listen er en god indikator på sjangerens størrelse.

– Det synes jeg er kjempekult. Det gir et mye mer riktig bilde av norsk musikk enn man tenker på, sier musikkanmelderen.

– Twitter-kongen

Plattformen de norske artistene kanskje satser minst på, ifølge sosiale medier-ekspert Brøyn, er Twitter. Men plattformen sørger for at Bjørn Eidsvåg havner på topp 30-listen, noe han ikke ville gjort dersom Twitter-følgere ikke hadde vært inkludert. Med sine 143.000 følgere på Twitter, er det bare Kygo og Alan Walker som er større på plattformen.

– Bjørn Eidsvåg er Twitter-kongen, sier Brøyn.

Han forteller at årsaken til at artisten har så mange følgere på plattformen er at han deler sitt samfunnsengasjement og politiske standpunkt. Det er Eidsvåg selv enig i.

– Jeg er definitivt eldst av dem du nevner. Det er sikkert ikke forventet at jeg skulle være så langt frem i akkurat den konkurransen der, det synes jeg er gøy, sier 63-åringen.

Eidsvåg forteller at det er barna hans som har overbevist ham om å være aktiv i sosiale medier.

– De holder meg våken og sier «pappa, hvis du skal være inne i den bransjen i dag, så er du nødt til å være synlig på en kul og interessant måte i sosiale medier».