Brudd for Aaron Carter

Rundt samme tid som den tidligere barnestjernen annonserte at han er bifil, blir det slutt med kjæresten Madison Parker.

Det har vært et turbulent år for den tidligere barnestjernen. Carter var tilbake i rampelyset tidligere år da han ga ut EP-en LøVë. Det førte med seg en rekke kommentarer på utseende hans, hvor folk reagerte på at han var blitt så mager, og flere spekulerte i om han bruke rusmidler. Det avviste han.

I juli ble 29-åringen arrestert for fyllekjøring og besittelse av marihuana. Da satt kjæresten Madison Parker på i bilen. Broren Nick Carter la ut en støtteerklæring på Twitter, som ikke falt i god jord.

Aaron Carter: – Michael Jackson ga meg kokain

Bifil

Søndag la artisten ut et melding på Twitter hvor han forteller at han er bifil.

– Jeg vokste opp i denne underholdningsindustrien i en veldig ung alder, og da jeg var rundt 13 år gammel begynte jeg å finne både gutter og jenter attraktive. Det gikk flere år hvor jeg tenkte over det, men det var ikke før jeg var 17 år, etter et par forhold med jenter, at jeg hadde en erfaring med en mann jeg var tiltrukket av, og som jeg også jobbet med og vokste opp med, skriver han.

Skilles: Chris Pratt og Anna Faris

Ville gifte seg

Samme dag kommer nyheten om at han og kjæresten Madison Parker har gjort det slutt. En representant for musikeren sier til People at partene fortsatt er glad i hverandre og respekterer hverandre.

– Det var en felles beslutning, og Aarons personlige uttalelse snakker for seg selv. Nå er det tilbake til musikken, sier vedkommende.

I et videointervju med Entertainment Weekly forrige måned forteller Carter at han ønsker å slå seg til ro med Parker.

– Jeg vil være gift. Jeg vil forlove meg med min vakre kjæreste Madison. Jeg vil være en far, en god rollemodell – en sterk rollemodell, sier han.

Slik gikk det nå ikke.