Anna Rasmussen trekker seg fra «Skal vi danse»

Bloggeren Anna Rasmussen, kjent under bloggnavnet «Mamma til Michelle», trekker seg fra Tv2-programmet «Skal vi danse».

Nyheten om at Rasmussen er ute av dansen kommer dagen etter at bloggeren bekreftet på sin blogg at bryllupet mellom henne og forloveden Jan Lossius er avlyst.

Rasmussen skriver på sin blogg at valget om å avslutte deltakelsen i «Skal vi danse» ble tatt forrige uke, og at det var et valg hun tok før bryllupet ble avlyst.

Bloggeren hadde flyttet til Oslo for å delta i Tv2-programmet, men flyttet forrige uke tilbake til Søgne med familien.

«Jeg hadde gledet meg til denne høsten, sånn skikkelig. Det er en drøm jeg har hatt lenge, og for første gang ble det faktisk en mulighet til å gjøre drømmen min til virkelighet», skriver hun på bloggen.

Hun skriver videre at det var et vanskelig valg å skulle trekke seg fra programmet, og at hun føler seg «helt forferdelig».

Bloggeren skriver også at det er de tre barna og hverdagene som er viktigst for henne, og at hun ønsker at barna skal ha et stabilt og rolig liv.

«Jeg møtte en helt fantastisk gjeng i Skal vi danse, både andre dansere, proff-dansere, min kjære partner og ikke minst mange bak kameraene. Jeg syns det er utrolig flaut å trekke meg, men det var sånn det måtte bli for meg, dessverre», heter det videre i blogginnlegget.

Anne Martha Leidland, presseansvarlig for «Skal vi danse», sier til VG at programmet har forsøkt å tilrettelegge for at Rasmussen kunne fortsette, og at de har hatt en dialog med bloggeren hele veien.

– At hun nå har kommet frem til dette valget har vi full forståelse for, og vi ønsker henne alt godt videre, sier Leidland.

Deltakerne til programmet har holdt på med treningen frem mot premieren 2. september i en drøy uke, og en ny deltaker vil bli presentert på Tv2s høstlansering kommende uke.

– Den nye deltakeren og Glenn Jørgen Sandaker er innstilt på å hente dette inn. Det har skjedd før at deltakere har trukket seg, og at reserven har gjort det godt, sier Leidland.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Rasmussen søndag kveld.