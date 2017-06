Amerikanske medier: Elle Macpherson (53) skiller seg

Den australske supermodellen skal ifølge People skille seg fra ektemannen Jeffrey Soffer etter fire år.

Elle «The Body» Macpherson og eiendomsmilliarderen Jeffrey Soffer giftet seg i 2013 etter å ha vært forlovet i fem måneder. Det amerikanske ukebladet People skal ha snakket med en tett kilde til Soffer som forteller at paret skal skille seg.

Nettavisen Page Six siterer også en kilde som forteller at det er over for paret. Ifølge avisen har Macpherson forlatt huset i Miami med sine to barn.

Macpherson og Soffer startet å date i 2010, men gjorde det slutt to år senere. De fant tilbake til hverandre etter at Soffer ble skadet i en helikopterulykke i 2012.

Supermodellen vært gift én gang tidligere, med fotograf Gilles Bensimon. Hun har også to barn med eksforloveden Arpad Busson.

Paret har ikke selv bekreftet skillsmissen.

