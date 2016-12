Kjendiser i sorg etter George Michaels død

Popikonet hylles som en strålende artist og en god venn.

Første juledag kom den triste nyheten om at George Michael har gått bort, bare 53 år gammel. På kort tid har kondolansene strømmet inn.

Blant dem som uttrykker sin sorg er den britiske artisten Elton John, som sammen med George Michael har fremført låten «Don't Let The Sun Go Down On Me» som en duett med stor suksess.

Med et bilde av seg selv sammen med vennen skriver Elton John følgende:

– Jeg er i dyp sjokk. Jeg har mistet en kjær venn – den snilleste, mest sjenerøse sjelen og en strålende artist. Mitt tanker går til familien og alle hans fans.

Som den blonde delen av popduoen Wham! bidro George Michael til tapetsering av hauger av jenterom i årene mellom 1983 og 1986.

Den andre halvdelen – skolekameraten Andrew Ridgeley – er tydelig preget over nyheten om at den tidligere bandmakkeren er død.

– Jeg er tynget av sorg over tapet av min kjære venn. Meg, hans kjære, hans venner, musikkverdenen og resten av verden. Elsket for alltid, skriver han.

Den kanadiske rockestjernen Bryan Adams slo i likhet med George Michael gjennom på 1980-tallet.

– Hvil i fred. Jeg kan ikke tro det. En utrolig artist og et herlig menneske, altfor ung til å forlate oss.

Superstjernen Madonna har lagt ut en video på Instagram hvor hun deler ut en pris til George Michael.

– Farvel min venn. Nok en fantastisk artist forlater oss. Kan 2016 dra til helvete nå?, skriver hun, og viser til den lange rekken av store artister som har gått bort i løpet av året.

Den amerikanske talkshow-verten Ellen DeGeneres beskriver vennen som et strålende talent.

– Jeg er så trist, skriver hun.

Artist og produsent Mark Ronson forteller at han kjøpte «Listen Without Prejudice» dagen den kom ut – som tilfeldigvis var hans 15-årsdag. Han forteller at han fortsatt ser for seg gutterommet når han hører på åpningslåten «Praying for Time».

– Jeg hadde aldri hørt et slikt musikkspråk før, skriver Ronson.

Den tidligere produsenten til Amy Winehouse forteller også at George Michael var en stor inspirasjon for den britiske popstjernen – som døde da hun kun var 27 år gammel.

– Dette er en tøff dag i et brutalt år, men jeg er så takknemlig for det han etterlot oss, skriver Ronson.

Artisten LeAnn Rimes og den britiske popgruppen Duran Duran påpeker begge at mange store artister har gått bort i 2016. Sistnevnte skriver videre at deres «kjærlighet og sympati går til George Michaels familie».

«Star Trek»-skuespiller George Takei skriver følgende på Twitter.

– Hvil med de glitrende stjernene, George Michael. Du har funnet din frihet, din tro. Det var din «Last Christmas», og vi kommer til å savne deg.

Også superstjernen David Guetta viser til juleklassikeren fra Wham! når han skal hedre popikonet.

– Dette ble «Last Christmas» for en fantastisk sanger som dro for tidlig. RIP George Michael, skriver han på Twitter.