TMZ: Kim og Kanye venter sitt tredje barn

Kjendisparet skal ha barn igjen, ved hjelp av en surrogatmor.

Kim Kardashian West og Kanye West bruker surrogatmor for å få hjelp til å sette deres tredje barn til verden, melder TMZ.com. Dette fordi det ville vært farlig for Kardashian å føde et barn til.

I TV-serien «Keeping Up with the Kardashians» har hun snakket kampen for å bli gravid og om problemene under de to graviditetene hun har vært gjennom.

TMZ har sågar fått snusen i hvor mye paret betaler surrogatmoren, 45.000 dollar. Og kvinnen, hvis identitet ikke er kjent, har fått forbud mot å røyke, drikke, bruke narkotika i løpet av graviditeten. Hun kan heller ikke ta varme bad, spise rå fisk eller bruke hårfarge.

«Kimye», som paret kalles, har fra før av barna North West (4) og Saint West (1).