TMZ: Kim Kardashians ranere fanget på overvåkningskamera

Videoen viser fem menn som både kommer og går fra hotellet. Kameraet er ifølge franske nyhetssiden M6 plassert ovenfor hotellet.

Natt til 3. oktober ble Kim Kardashian West (35) truet med pistol og ranet i Paris.

Hun bodde på hotellet som blir kalt «Ingen adresse», og i dag slapp franske M6 video fra et privat overvåkningskamera i nærheten av hotellet.

Det amerikanske nettstedet TMZ har publisert videoen, og hevder at bildene viser ranerne. Videoen viser tre personer som sykler i retning hotellet klokken 2.19 på natten den 3. oktober. Så kommer to personer gående omtrent ti minutter senere. Før alle går eller sykler forbi kameraet igjen omtrent ti over tre samme natt.

Den siste personen som sykler forbi kameraet har en bag på sykkelstyret som både franske og amerikanske medier hevder inneholder smykkene til Kim Kardashian West.

Franske medier skriver at personene på opptaket ikke er identifiserbare. Ifølge TMZ har fransk politi ikke kommentert om de har noen nye spor etter ranerne.

Stille siden ranet

Reality-stjernen har siden ranet levert et forsikringskrav på over 45 millioner norske kroner. Blant smykkene hun ble frastjålet er hennes forlovelsesring fra ektemannen Kanye West, en 20 karat smaragformet diamantring.

Chaneldesigner Karl Lagerfeld (83) var ikke overrasket over at Kardashian West ble ranet.

– Du bør ikke vise frem hvor velstående du er så bli overrasket over at noen vil ha en del av det, sa han i et intervju i etterkant av ranet.

Han kritiserte også sikkerheten, og kunne ikke forstå hvorfor Kardashian West var alene på rommet. Dørvakten som var på jobb den sjebensvangre natten har også kritisert sin arbeidsgiver for å ikke ta sikkerheten for gjestene på alvor.

– «Ingen adresse», ingen sikkerhet, hevdet han.

Skremt til stillhet

Kardashian West selv har ikke uttalt seg siden ranet. Hennes assistent la ut en melding på Kardashian Wests app i går. Der forklarte hun at sjefen tar seg en sårt trengt pause.

– Men ikke bekymre dere, vi har samlet Kim's nærmeste som vil gi dere eksklusive poster og appovertagelser, skrev assistenten Stephanie Sheppard på appen.

Hun har kun vist seg offentlig ved to anledninger, den ene da hun møtte mannen Kanye West i New York på vei hjem fra Paris.

Flere i familien hennes har dog tatt bladet fra munnen. Først faren Caitlyn Jenner, som var glad hun var i god behold. Forrige uke fortalte søsteren Khloé at søsteren ikke hadde det bra.

– Jeg mener det er forferdelig traumatisk det som skjedde med henne, sa hun til Ellen DeGeneres.

I går fortalte moren Kris Jenner at de nå tar en dag av gangen.

– Jeg gjør hva en mor må gjøre, og hovedfokuset nå er at Kim skal føle seg trygg, sa Jenner til E! Online.