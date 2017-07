Publiserte nakenbilder av ekskjæresten

Robert Kardashian ble kastet ut av Instagram for å ha publisert nakenbilder av ekskjæresten Blac Chyna.

Det tidligere realityparet er kjent for å ha et turbulent forhold. Paret har tidligere vært forlovet, men gjorde det slutt tidligere i år.

I går kveld begynte Robert, også kjent som Rob Kardashian, å publisere en flom av tekster og bilder på Instagram. Der anklaget han blant annet ekskjæresten for å være utro, utnytte ham for penger og bruke narkotika.

Senere la han ut nakenbilder av den kjente modellen, men disse ble fort fjernet fra Instagram et par minutter senere.

Nakenbilder spredd seg

Til tross for at nakenbildene ble slettet, har de spredd seg på sosiale medier. På grunn av nakenbildene og anklagene ble Kardashian-broren utestengt fra Instagram. Anklagene mot Chyna fortsatte på Twitter.

En av anklagene til realitykjendisen var at han brukte over 800.000 norske kroner på å fikse kroppen hennes. I tillegg hevder han å ha brukt over to millioner norske kroner på smykker til henne. Ifølge Rob responderte Chyna med en video av henne som koser med en annen mann. På Twitter skriver han:

«Det er trist. Elsket Chyna som min kone, og aksepterte alt det dumme hun gjorde, og likevel valgte jeg å fortsette denne turen og være lojal mot henne. Jeg har aldri vært utro.»

Videre skriver han:

«Men hun kunne ikke holde seg lojal og var utro, og hadde sex med alt for mange folk. Så ble hun tatt og nå skjer alt dette. Det er trist.»

Andre kjendiser innblandet

Blant kjendisene som blandet seg inn i det offentlige dramaet var Snoop Dogg og T.I.

Dette ble ikke tatt godt imot av Kardashian-broren. Et par minutter senere valgte han å anklage T.I for å ha betalt Chyna for en trekant med han og konen. Ifølge Rob skal Chyna selv ha fortalt Rob om trekanten.

Snoop Dogg på sin side mener Rob visste hva han gikk til.

Men det stopper ikke der. Rob oppdaterte med nye bilder av menn som han hevdet hadde hatt sex med Chyna. I tillegg til dette, ble også telefonnummeret til Chyna publisert. Han anklager også modellen for å ha misbrukt narkotika.

«Ta deg sammen for din datter skyld. Det var din datters første 4.juli feiring, og du valgte narkotika og sex i sengen istedenfor å tilbringe tid med din datter på hennes første feiring.»

Blac Chyna har foreløpig ikke respondert på anklagene til Rob Kardashian.