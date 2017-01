Norske Gentiana møtte Kim Kardashian West

Gentiana Elshani (24) fra Drammen var til stede i Dubai da Kim Kardashian West (36) viste seg i rampelyset igjen for første gang siden overfallsranet.

– Hun var så søt, jordnær og veldig behagelig å være rundt, sier Elshani til VG etter å ha kommet hjem fra Dubai.

24-åringen, som driver en skjønnhetssalong i Drammen, sikret seg VIP-billettene til Master Class-arrangementet med Kardashians makeup-artist Mario Dedivanovic for omtrent et år siden.

Dubai-eventet, hvor Kim Kardashian West var med som trekkplaster, skulle vært arrangert i fjor høst. Det ble det ikke noe av da realitystjernen i oktober i fjor ble brutalt overfalt og ranet i Paris.

Oppdatert? Privatsjåføren arrestert etter ranet

Da Kardashian West nå dukket opp for å møte Master Class-elevene i MusicHall i Dubai, var det første gang siden hendelsen at hun stilte opp på et offisielt arrangement.

Bakgrunn: Slik var skrekkminuttene

Ranet var tabutema

Ifølge Elshani bar ikke Kardashian West preg av den tøffe tiden hun har vært gjennom. Men overfallet og ranet var tabu å snakke om under arrangementet, som varte fra tidlig morgen fredag til ut på kvelden.

MØTTES FØR: Gentiana Elshani og Kim Kardashians faste makeup-artist Mario Dedivanovic i Dubai. De møttes første gang i Oslo for en tid tilbake. Foto: PRIVAT

– Vi fikk klar beskjed på forhånd om at vi ikke skulle spørre om det som skjedde i Paris, Sikkerheten var ekstremt høy. Både Kims personlige livvakter og flere politimenn var til stede. Men Kim spøkte og lo, og det var fint å se at hun var akkurat som folk er vant til å se henne, sier Elshani.

Lest denne? Gigantisk sikkerhetsglipp

Bekteshi anslår at et par hundre var med på kurset, men av disse var det kun få som hadde VIP-billett – som henne selv.

– Jeg vet ikke eksakt hvor mange. Men det var bare vi som fikk ta bilder med henne og snakke med henne utenom den mange timer lange samlingen. Når det gjaldt å få stille spørsmål til Kim underveis i kurset for øvrig, gjaldt først til mølla-prinsippet.

PAR: Kim Kardashian West og ektemannen Kanye West i New York i august i fjor, to måneder før ranet. Han var ikke med til Dubai. Foto: AP

MinMote: Slik sminke du deg som Kim

Elshani, som har vært på kurs med Mario i Norge én gang tidligere, vil ikke si hvor mye hun betalte for VIP-billetten.

– Men den var dyr, innrømmer hun.

Fikk du med deg: – En flause for fransk politi

Fikk bare snakke hud og sminke



Det eneste deltagerne fikk lov til å snakke med Kardashian West om, var hudpleie og sminke.

– Men om det svarte hun villig. Kim var mye hyggeligere og blidere enn jeg hadde forventet. Hun var tålmodig også, selv om mange spurte om de samme spørsmålene flere ganger. Kim forklarte at hudpleierutiner er viktig for henne. Hun hadde til og med med seg sin faste hudlege fra Los Angeles, forteller Elshani.

Her skjedde det: Bodde på «Ingen adresse» da hun ble ranet

Noe av det som var aller mest interessant for Elshani, var å få bevist at mye av det som postes i sosiale medier, er veldig redigert.

– For meg som jobber i bransjen, var det gøy å se. Kim sa at det vi ser på Instagram, ikke er virkeligheten. Det var også spennende å få vite at hun og Mario var svært lite opptatt av trender, noe de fikk mange spørsmål om. De går sine egne veier fremfor å følge andres oppfordringer.

FORTSATT I DUBAI: Kim Kardashian West på Rashid Center i Dubai fire dager etter makup-kurset. Foto: Stringer , AFP

Husker du? Kanye kastet hele im garderobe

Pressen ikke adgang

Den norske kvinnen forteller at fans og presse fra hele verden hadde samlet seg utenfor lokalet, men at pressen ikke fikk tilgang på bilder.

– Journalistene og fotografene spurte meg om jeg kunne dele mine bilder med dem, men det ville jeg ikke. Da eventet var over, satt pressen fortsatt utenfor – sammen med massevis av fans, sier hun.

Amerikanske E! Online har ikke fått egne bilder, men har postet en mobilvideo filmet av en av dem som var til stede. Us Magazine og andre store medier har også basert seg på bilder fra sosiale medier.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MØTTE BARN: Kim Kardashian West og en jente hun fikk god kontakt med på Rashid Center for funksjonshemmede barn i Dubai mandag. Foto: Stringer , AFP

Mandag, fire dager etter kurset, var Kardashian West fortsatt i Dubai. Noen fotografer fikk være til stede da hun besøkte et senter for funksjonshemmede barn.

Kardashian-ranet: Flere pågrepne løslatt

Skal vises på TV



Bekteshi forteller at hele fredagens Dubai-event ble filmet, og at deler av det skal vises i kommende sesong av realityserien «Keeping Up With the Kardashians.

Det var Kardashian Wests eget team som tok bilder av stjernen og de ulike VIP-deltagerne.

– Men de tok bilder med mitt kamera, så jeg står fritt til å vise frem de av meg og henne, sier Elshani, som forklarer at navnet hennes skyldes albanske røtter, men at hun selv er født og oppvokst i Modum i Norge.

Kim Kardashian West: Vurderer surrogati