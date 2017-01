Mange arrestert etter ranet på Kim Kardashian West

Så mange som 15 personer skal være pågrepet og tatt inn til avhør i Paris etter det brutale ranet på Kim Kardashian West (36) i fjor høst.

Politiet skal i morgentimene i dag, mandag, ha arrestert en rekke personer, melder Reuters og en rekke andre medier. Nettstedet RTE skriver at det dreier seg om 16 pågrepne, men de fleste mediene oppgir 15, deriblant The Mirror.

Det franske nettstedet Europe1 var først ute med nyheten. De skriver at politiet ifølge fransk lov kan holde de pågrepne i varetekt i inntil 96 timer. Flere av de arresterte skal være kjenninger av politiet.

Det var 2. oktober i fjor at den amerikanske TV-kjendisen ble overfalt, påsatt håndjern og ranet for store verdier mens hun oppholdt seg alene i en luksusleilighet i Paris. Fem ranere utkledd som politibetjenter klarte å lure seg inn i leilighetskomplekset. Der skal Kardashian ha blitt truet på livet.

HER: Åstedet i Rue Tronchet. Foto: Thomas Samson , AFP

Ranerne skal ha kommet seg inn ved å si at de måtte inn til Kardashian West på grunn av en nødssituasjon. Dørvakten skal deretter ha blitt truet med en pistol mot hodet og tvunget til å vise vei til realitystjernens rom.

Politiet skal ifølge kilden være forundret over hvor lett det var for nattevakten å ha tilgang til de eksklusive rommene, og skal også ha stilt spørsmål ved uoverensstemmelser i forklaringen hans.

Kim Kardashian West har ligget lavt etter hendelsen. Hun har ikke stilt opp i noen intervjuer, og innspillingen av «Keeping Up With The Kardashians» ble satt på vent. Tirsdag i forrige uke var hun imidlertid tilbake i sosiale medier. For første gang på tre måneder postet hun et bilde på Instagram.

Ranerne skal ha stukket av med smykker og andre verdier til over 80 millioner kroner.

