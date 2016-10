Kim Kardashians dørvakt forteller om sikkerheten på hotellet

Sikkerhetskodene til døren hadde ikke blitt byttet på seks år, og dørvaktene fungerte også som sikkerhetsvakter, hevder han.

Den britiske avisen Daily Mail har fått det første intervjuet med dørvakten som jobbet på Hötel de Pourtalès i Paris da Kim Kardashian West ble ranet.

Han omtales av avisen kun som Abdulrahman, angivelig fordi han frykter for sin egen sikkerhet.

– Vi fortalte dem for mange år siden at de måtte sette opp kameraer og få på plass nøkler og sikkerhetsrutiner. Ingenting var låst, sier dørvakten til den britiske avisen.

Dørvakten hevder at koden til døren ikke hadde blitt endret siden 2010, og at overvåkningskameraene ikke har fungert på seks år.

Daily Mail skriver at de fikk koden til inngangsdøren av dørvakten.

– «Ingen adresse», ingen sikkerhet



To uker etter ranet kom avisen seg inn på hotellet, ved hjelp av koden fra Abdulrahman.

Inne på hotellet skriver avisen at de fritt kunne gå gjennom resepsjonen hvor kun to personer var på jobb, og videre til leilighetene.

Hotellet består av luksusleiligheter som flere kjente mennesker benytter seg av når de besøker den franske hovedstaden. Det blir kalt «ingen adresse» fordi det hotellet er usynlig fra gaten og fordi eierne ikke annonserer sine tjenester på nettet.

– Det er «ingen adresse», ingen sikkerhet. Ingenting er låst og det er ingen reell sikkerhet, sier Abdulrahman til Daily Mail.

Dørvakten som er fra Algerie er nå politiets viktigste vitne, ifølge den britiske avisen.

Det er fordi han er den eneste i tillegg til Kardashian West (som har forlatt Frankrike) som var i kontakt med ranerne.

Det var klokken 02.35 natt til 3. oktober at tre menn kledd i politiuniformer kom til hotellet, forteller dørvakten.

– Døren var lukket, men ikke låst. Jeg gestikulerte at de kunne komme inn, men de ville at jeg skulle åpne. Da jeg åpnet døren tok han tak i meg, og satt håndjern på meg, forteller han og legger til:

– De første sekundene trodde jeg det var politimenn som skulle ransake. Jeg sa jeg jobbet der, og spurte hva som var galt. Da begynte de å spørre etter overvåkningsvideoen, og da tenkte jeg at dette er et ran.

Hevder «alle» kunne sikkerhetskoden

Mandag kveld skrev US Weekly at ifølge politikilder de hadde vært i kontakt med at ranerne var inne i leilighetshotellet i nesten en time.

– Det er klart at de kunne sikkerhetskodene, forteller politikilder til US Weekly.

Kritisk til sikkerheten

Tidligere har CNN omtalt ranet som en «stor flause for fransk politi».

– De er virkelig satt i forlegenhet over det som er skjedd. Det er en usedvanlig stor tabbe fra deres side, at dette svært velorganiserte ranet kunne finne sted i et av de mest luksuriøse strøkene i Paris, rett under nesen deres, mens Frankrike er i høyeste beredskap, sa korrespondenten til CNN kort tid etter ranet.

Politiveteran René-Georges Querry, tidligere fremtredende figur i Frankrikes organisert krim-gruppe, mener at ranerne visste nøyaktig hva de gjorde.

– Det er ikke noen særlig tvil om at kuppet har vært influert av noen med gode opplysninger, uttalte han til Le figaro tre dager etter ranet.