Reality-stjernen forteller at hun fryktet for livet da væpnede ranere tok seg inn i luksusleiligheten i Paris i oktober i fjor.

Det er i søndagens episode av «Keeping Up With The Kardashians» at Kim Kardashian West (36) avslører hva som skjedde da to maskerte menn utkledd som politi truet henne med pistol og stakk av med smykker verdt flere titalls millioner kroner.

Gråtkvalt sier hun til søstrene Kourtney og Khloe at hun trodde at hun skulle bli både voldtatt og drept da hun først ble bundet fast og kneblet i sengen.

Hun forteller hvordan hun fikk panikk da den ene raneren tok tak i beina og dro henne mot seg.

– Jeg tenkte «OK, dette er øyeblikket. De kommer til å voldta meg», sier hun.

I familiens eget realityshow forteller hun videre at ranerne rettet pistolen mot henne.

– Jeg visste at det var øyeblikket hvor de kom til å skyte meg i hodet. Jeg bare ba for at Kourtney skulle få ha et normalt liv etter å ha sett min døde kropp på sengen.

– Det var den siste tanken. Og så puttet de meg på badet, og løp.

Superstjernen er også klar på at hun tror ranerne hadde fulgt etter henne under hele Paris-turen da de bestemte seg for å slå til.

Hun viser blant annet til at hun like før ranet la ut en oppdatering på Snapchat om at hun var alene i leiligheten, skriver Buzzfeed.

I flere oppdateringer i sosiale medier før søndagens episode ble sendt, forklarte superstjernen hvorfor hun har valgt å snakke ut om ranet.

– Kveldens episode blir veldig tøff for meg. Men jeg tror det er viktig å dele historien gjennom mine øyne, og ikke i et intervju hvor ordene mine kan bli vridd på. Jeg har alltid delt mye, og jeg vil ikke holde tilbake når det handler om det som trolig var en av mine mest livsforandrende opplevelser.

Deler av historien var allerede kjent etter at et forhåndsklipp av episoden ble publisert like før helgen.

Her fortalte Kim Kardashian West blant annet om hvordan hjertet startet å slå fortere da hun forsto at det var noen uvedkommende i leiligheten.