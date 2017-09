Kim Kardashian West mener datteren North (4) kunne ledet USA bedre enn Trump

Realitystjernen sier at hun følte seg trygg hjemme tidligere, men at det endret seg med den nye presidenten.

Denne måneden er Kim Kardashian West på forsiden av den arabiske utgaven til magasinet Harpar's Bazaar. I et stort intervju gjort i forbindelse med forsiden forteller hun for første gang hva hun tenker om hvem som burde ledet Amerika.

– Ikke presidenten vi har nå hvert fall. Hvem som helst kan lede USA bedre, datteren min kunne gjort det bedre, sier hun og sikter til fire år gamle North West som hun har sammen med ektemannen Kanye West.

– Vi har jobbet så hardt for å komme dit vi er nå og har så mange ting vi er stolt av i vårt land. Det å se at vi bokstavelig talt går bakover er frustrerende. Du kan såvidt tro dine egne øyne når du ser hva som skjer, så skjer det noe som er mer tragisk eller galt, fortsetter hun.

Kardashian West forteller at den nye presidenten har gjort at hun føler seg annerledes når hun er hjemme i USA.

– Den verden vi lever i er skummel. Før følte du deg trygg hjemme, men nå med Trump som president føler man seg ikke trygg lenger, sier hun.

I intervjuet med Harpar's Bazaar avslører realitystjernen at hun noen ganger ønsker å snakke mer om politikk.

– Du må være veldig forsiktig med hva du sier, fordi en del ting kan bli oppfattet feil eller satt i feil kontekst. Jeg ønsker å vise respekt og ikke såre noens følelser, forklarer hun.

Følger ikke Trump på Twitter

Under valgkampen så var Kardashian West tydelig på at hun støttet Hillary Clinton. Da skrev hun på sin hjemmeside at saker som kvinners rett til abort og våpenregulering var saker som avgjorde hvordan hun ville bruke sin stemmerett.

De fleste av Kardashians Wests familiemedlemmer var også uttalt Clinton-supportere, bortsett fra hennes tidligere stefar Catilyn Jenner (tidligere Bruce Jenner). Jenner har vært uttalt republikaner i flere år.

I tillegg meldte Kardashian Wests ektemann, Kanye West fra scenen i desember at han ikke stemte ved fjorårets presidentvalg. Men om han skulle gjort det, ville han stemt Trump.

Kort tid etter den konserten ble West lagt inn på sykehus til observasjon. Kun to uker etter at han ble skrevet ut av sykehuset møtte han Trump i Trump Tower i New York. West twitret om møte, men bare dager senere slettet han meldingene etter mye motbør.

Trump har flere ganger fått mye oppmerksomhet for hvordan han bruker Twitter som president. Kardashian West ble derfor spurt av Harpar's Bazaar om hun følger den sittende presidenten på det sosiale mediet.

– Det gjør jeg ikke. Jeg følger Obama da, forteller hun.