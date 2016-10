Kim Kardashian West med iskaldt comeback

Kim Kardashian West har holdt lav profil etter ranet. Tirsdag viste hun seg offentlig i Los Angeles.

Det skulle gå dager og uker før Kim Kardashian West viste seg offentlig etter å ha blitt ranet for smykker i millionklassen i Paris tidligere i oktober. Men natt til tirsdag norsk tid fant den 36 år gamle realitystjernen veien til iskiosken Frozen Yogurt i Beverly Hills. Stjernen kom i følge med bestevennen Jonathan Cheban.

PROFILERT PAR: Kim Kardashian West og Kanye West, her i forbindelse med MTV Video Music Awards i New York i august. Foto: Eduardo Munoz , Reuters

Dette er første gangen hun ikke forsøker å skjule seg for fotografene etter at hun kom tilbake til Los Angeles etter den brutale hendelsen i Frankrike.

Hun har foreløpig ikke kommentert opplevelsen.

Kardashian West, som vanligvis viser seg offentlig med markant sminke og siste skrik fra catwalken, var iført en lårkort hettegenser og slippers. Sminken var nedtonet.

Sist hun viste seg var fem dager etter ranet. Da med datteren North West på armen New York, men med hetten dratt godt over hodet.

Det var 3. oktober nyheten om at Kardashian West var utsatt for et brutalt ran kom. Realitystjernen var i Paris sammen med moren Kris Jenner (60) og søstrene Kendall Jenner (20) og Kourtney Kardashian (37) forbindelse med moteuken. Ifølge franske Europe 1 skal overfallet ha skjedd rundt 02.30 natt til mandagen.

De hevder det var fem menn som brøt seg inn i hotellet i Paris' 8. arrondissement, like ved Madeleine-kirken.

Mennene, deriblant én med pistol, skal ha truet nattportieren til å åpne døren til Kardashian Wests hotellrom. Stjernen selv skal ha blitt låst inne på badet mens ranerne forsynte seg med smykker og mobiltelefoner. Ifølge Europe 1 dreiet det seg om et smykkeskrin med verdier på rundt seks millioner dollar og en ring til fire millioner dollar.

– Kim Kardashian West ble truet med pistol inne på sitt hotellrom i Paris i kveld av to væpnede menn utkledd som politimenn. Hun er rystet, men fysisk uskadet, sa Kim Kardashian Wests talsperson Ina Treciokas til CNN da nyheten ble kjent.

Kanye West (39) avbrøt konserten han holdt i New York da han fikk vite om hendelesen. Fra scenen sa han at han måtte avslutte på grunn av en nødssituasjon i familien. Selv om Kim selv ikke har vært synlig i sosiale medier de siste ukene, ble hun gratulert av ektemannen med en liten film på Twitter da hun nylig hadde bursdag.