Kim Kardashian West bryter tausheten etter Paris-ranet

Kim Kardashian West (36) åpner nå for å snakke om hva som skjedde da hun ble ranet i Paris i oktober i fjor - selvfølgelig på sitt eget reality-show.

Det er E!Online som har publisert en teaser til en episode av «Keeping Up With The Kardashians» som etter planen skal sendes i mars.

I det tredve sekunder lange klippet som E!Online har lagt ut på sin hjemmeside er det en Kim Kardashian West oppløst i tårer vi ser, mens hun blir trøstet av søstrene Khloe og Kourtney Kardashian.

– De kommer til å skyte meg i ryggen. Det er ingen utvei. Jeg blir så opprørt av å tenke på det, hikster hun med øynene breddfulle av tårer.

Oktober 2016 var bare et par dager gammel da ukjente menn utkledd som politimenn brøt seg inn i leliligheten som Kim Kardashian West disponerte under et lengre opphold i Paris. De bandt glamourmodellen til en stol, truet henne med pistol og stakk angivelig av med smykker verdt flere titalls millioner kroner.

Kim Kardashian West har holdt en uvanlig og usedvanlig lav profil etter ranet. Først denne uka var hele verdens Instagram-dronning tilbake på sosiale medier, da hun postet et bilde av familien - henne, ektemannen Kanye West og barna North og Saint.

I den korte teaseren rekker vi også å få Kims reaksjon på ektemannens problemer den siste tiden, etter at han avlyste resten av sin «Saint Pablo»-turné i november i fjor og ble lagt inn på sykehus.

– Vi er så nære. Vi kan kjenne hverandres smerte, sier Kim Kardashian West i forhåndsklippet.

E!Online nevner ingen spesifikk dato for når denne episoden av «Keeping Up With The Kardashians» skal vises, kun at det vil skje i mars 2017.