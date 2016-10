Kim Kardashian West bodde på «ingen adresse» da hun ble truet og ranet

Luksusleiligheten i Paris hvor Kim Kardashian West ble truet med pistol natt til mandag, har vært superhemmelig – til nå.

Etter at det ble kjent at realitykjendisen og jetsetteren (35) fikk uønsket besøk av svært brutale inntrengere kl 02.30 natt til mandag, har journalister og fotografer samlet seg utenfor porten til leilighetskomplekset Pourtales i Rue Tronchet.

Bak det som ser ut som en helt vanlig inngang i Paris' 8. arrondissement, like ved Madeleine-kirken, skjuler det seg nemlig luksuriøse leiligheter, som de rike og berømte ofte benytter seg av når de besøker den franske hovedstaden. De før så hemmelighetsstemplede utleieleilighetene skaper nå overskrifter verden over.

Kim Kardashian West skal selv ha forlatt Frankrike i privatfly få timer etter skrekkopplevelsen, etter å ha blitt avhørt av politiet. Gjerningsmennene er i skrivende stund fortsatt på frifot. De skal ha flyktet fra stedet på sykkel.

Leilighetshotellet der dramatikken utspant seg, går under forretningsnavnet «No Address France», noe som er dekkende. Komplekset er usynlig fra gaten, og eierne annonserer ikke sine tjenester på vanlig måte på nettet. Utleien skal utelukkende være basert på at de celebre gjestene deler informasjonen seg imellom.

Ifølge Huffington Post foretrekker stjernene dette leilighetshotellet når de vil bo inkognito i Paris. Kardashian-familien skal ha bodd her flere ganger tidligere.

Skjulte innganger



Gjestene ankommer hotellet via en diskré port som fører inn til det indre portrommet. Det er også mulig å gå inn via en bilheis, som fører dem rett til parkeringshuset. Det skal finnes skjulte innganger og utganger for stjerner som vil unnslippe paparazziene. Leilighetene har egen heis rett ned til parkeringsetasjen.

Komplekset består angivelig av ni leiligheter. Bare to leiligheter ligger på loftsnivå, de syv andre er i et moderne anneks. Områdene varierer fra 95 til 115 kvadratmeter for «små» til mer enn 350 kvadratmeter for Sky Penthouse, som ligger på sjette og syvende etasje. Loftsleilighetene har privat hage og boblebad på taket. De store merkehusene har butikker i nærheten.

ETTERFORSKNING: Politiet jobbet i morgentimene mandag med å sikre spor etter ranerne. Foto: REUTERS

Andre stjernegjester

BFM TV sier stjerner som Leonardo DiCaprio, Prince, Madonna og Marion Cotillard har bodd på leilighetshotellet tidligere. Ifølge Le Parisien skal blant annet Zlatan Ibrahimović ha bodd der med kona og deres to sønner i 2012, for 27.000 euro i måneden.

Også Kardashian Wests rapperektemann Kanye West (39) – som avbrøt konsert i New York da han hørte om konas drama – skal ha bodd her tidligere. Det samme har Brad Pitt og Mick Jagger, skriver The Telegraph.

Leilighetsprisene starter på 1,500–2,000 euro per natt, og kan gå opp til 15.000 euro for Sky Penthouse. Residensene kan leies for et par netter eller uker. Interiørdesigner Philippe Starck skal ha møblert og dekorert enhetene.

Bygningen, som opprinnelig er fra 1800-tallet, og som skal være på listen over historiske monumenter, ble åpnet for luksusutleie først våren 2010, skriver den fransk-italienske mote- og teaterbloggeren Daniela Wurdack.

SKUELYSTNE: Presse og nysgjerrige forbipasserende utenfor «No Adress France». Foto: AFP

Leilighetene skal ha et tyvetalls ansatte, deriblant kokk, bartender, stuepiker, sjåfør og 24-timers portvakt. Det var portieren som var på vakt natt til mandag, som ifølge franske og amerikanske medier ble truet til å slippe de maskerte personene inn i Kardashian Wests leilighet.

CNN siterer en talsperson for den franske innenriksministeren på at nattportieren ble truet med våpen og påsatt håndjern før han ble tvunget til å åpne den private leiligheten. Kardashian West skal ha blitt kneblet med tape og stengt inne på badet mens hun ble frastjålet smykker til flere millioner dollar og to mobiltelefoner.

Tobarnsmoren Kardashian West befant seg i Paris med mor og søstre i forbindelse med moteuken, men 35-åringen skal ha vært alene i leiligheten under innbruddet.

Ranerne, som var utkledd som politi, skal ikke ha avfyrt skudd.

– Hun er rystet, men fysisk uskadet, sier Kim Kardashian Wests talsperson Ina Treciokas til CNN.