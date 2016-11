Realitystjernen mener det er for mange smutthull i de amerikanske våpenlovene slik de er i dag.

– Jeg er lidenskapelig opptatt av hvordan våre våpenlover må endres. Det er så mange smutthull i dette systemet, og jeg tror intenst på at våre våpenlover må endres, sier Kim Kardashian West i et klipp fra den kommende episoden av «Keeping up with the Kardashians».

Klippet viser at realitystjernen snakker med sin søster Khloé og halvsøster Kendall Jenner om hennes samarbeid med organisasjonen Everytown som jobber mot å få en slutt på vold utført med våpen.

Kardashian West konstaterer også viktigheten av å stå opp for det du virkelig tror på.

– Jeg har opplevd flere ganger at mine meninger slår tilbake på meg, og at jeg får hets for det, sier hun.

Klippet er omtalt av blant annet Huffington Post, som skriver at reality-stjernen også har snakket om temaet under et spørsmål og svar arrangement i 2015.

– Jeg er ikke typen som har våpen i huset, de skremmer meg for mye, sa hun da.

Amerikanske medier: Slik var skrekkminuttene for Kim Kardashian West

Filmet før ranet

Magasinet US Weekly skriver at klippet er filmet før Kardashian West ble brutalt ranet i Paris tidligere i høst. Ifølge forsikringskravet ble hun frastjålet smykker for over 45 millioner kroner.

Husker du? Dette vet vi om ranerne

Reality-stjernen selv har ikke kommentert hendelsen, men søsteren Khloé fortalte kort tid etter ranet at Kardashian West ikke hadde det bra. Moren Kris Jenner fortalte kort tid etter at de tar livet en dag av gangen.

Kardashian West er vanligvis er veldig aktiv i sosiale medier, og har nesten 89 millioner følgere på Instagram. Siden natten i Paris har hun kun lagt ut et annonseinnlegg på Facebook, som hun senere slettet skrev blant annet US Weekly.

Karl Lagerfeld, designer for Chanel, var ikke overrasket over at hun ble ranet. Han mente at når man så åpenlyst viser frem dyre klær og smykker må man tåle at andre vil ha en del av det.

TMZ: Ranerne fanget på videoovervåking

Det tok omtrent tre uker før reality-stjernen viste seg offentlig etter ranet. Da for å kjøpe is i Los Angeles. Hun stoppet også filmingen av familiens reality-show for en periode, men for kort tid siden ble det klart at kameraene var tilbake.