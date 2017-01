Kim Kardashian tilbake på Instagram

For første gang siden hun ble overfalt og ranet i Paris tidlig i oktober i fjor, publiserte Kim Kardashian West (36) et bilde på sin Instagram-konto tirsdag kveld.

Bildet er slett ikke slik Kim vanligvis fremtrer på sosiale medier – utfordrende og lettkledd – men viser familien Kardashian West utendørs på en terrasse. Alle er kledd i hvitt, forsoningens farge.

Les også: Kim Kardashian West droppet fest for å være sammen med Kanye West

Ett enkelt ord ledsager bildet av Kim Kardashian West, Kanye West (39), datteren North West (3) og sønnen Saint West (1); familie.

Det siste Instagram-bildet postet Kim Kardashian West for tretten uker siden. Det var tatt på gaten i Paris, rett før hun ble overfalt og ranet av ukjente gjerningsmenn.

Hennes gode venn, stjernedesigneren Karl Lagerfeld, rykket i dagene etterpå ut i mediene og sa at han ikke var overrasket over ranet, all den tid han mente at Kim Kardashian West var for opptatt av å vise frem sine dyre smykker og klær på sosiale medier.

Kim har siden ranet nesten holdt seg unna offentligheten, men har i enkelte tilfeller vært å se på andres sosiale medieprofiler, blant annet på familiejulebildet på ektemannens Twitter-konto tidlig i romjulen.

Det har vært noen turbulente måneder for ekteparet Kardashian West siden ranet i Paris. Kanye West avbrøt en konsert – og senere en hel turné – på grunn av senvirkningene av sjokket da kona ble ranet.

Lest denne?: Kanye West avbryter turné etter massiv kritikk

Han ble også innlagt på sykehus i en periode i slutten av november og har siden tatt det med ro.