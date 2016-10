Kim Kardashian tilbake i realityserien

Innspillingen av «Keeping Up with the Kardashians» er satt i gang igjen for fullt etter det brutale ranet av Kim Kardashian West.

Etter å ha vist seg offentlig de siste dagene er Kim Kardashian tilbake på settet av familiens egen realityserie «Keeping Up with the Kardashian», skriver CNN.

– Full produksjon av «Keeping Up with the Kardashian» er gjenopptatt, sier en talsperson for TV-kanalen E!, som viser serien, til CNN.

Serien har vært på vent i tre uker siden det brutale Paris-ranet.

Kim Kardashian har ikke uttalt seg i sosiale medier siden den traumatiske hendelsen. Det har vært spekulasjoner om reality-stjernen skal fortsette med serien.

36-åringen har holdt lav profil siden ranet. Tirsdag kveld viste hun seg offentlig i Los Angeles.



Den populære realityserien «Keeping Up with the Kardashian» begynte smått å filme igjen for en uke siden. Nå er endelig Kim Kardashian tilbake.

Kim Kardashian ble brutalt ranet av maskerte menn under oppholdet på No Address Hotel i Paris. Både hender og føtter ble bundet, og munnen teipet. Hun ble satt på badet mens tyvene forsynte seg av smykker til flere millioner dollar.

Mor Kris Jenner uttalte seg for første gang etter ranet forrige uke.

Khloe Kardashian snakket om ranet under intervjuet hos Ellen DeGeneres for drøye to uker siden, se video under: