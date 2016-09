Kim Kardashian støtter Hillary Clinton

Presidentkandidaten får seg en populær støttespiller i kampen mot Donald Trump.

Det amerikanske presidentvalget kan vel allerede sies å ha et showbiz-aspekt knyttet til seg – og det blir ikke mindre nå.

Nå erklærer nemlig Kim Kardashian sin støtte til Hillary Clinton, på sin hjemmeside.

– I år stemmer jeg ikke bare for min egen del, men også for mine barn, noe som ble nøye gjennomtenkt da jeg tok avgjørelsen, skriver hun.

GRUNN TIL Å JUBLE: Hillary Clinton får en av USAs mest populære kjendiser med på sin side i valgkampinnspurten. Foto: AP

Kardashian røper videre at hun har vært usikker på hvorvidt hun i det hele tatt skulle stemme ved det kommende valget.

Likevel kom hun frem til at hennes stemme måtte bli hørt.

– Jeg bestemte meg for å snakke med mine nærmeste venner og familie, som jeg elsker og stoler på, og ha en åpen samtale om politikk.

Kardashian forteller også at samtaler med hennes stemor (og forhenværende stefar) Caitlyn Jenner – som støtter Donald Trump – også påvirket utfallet.

Jenner skal ha oppfordret Kardashian til å tenke nøye over hvilke saker som var viktige for henne.

– Så det gjorde jeg. Jeg tenkte på tingene som er så viktige for meg at de overskygger alt annet, som våpenregulering og å beskytte kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Kardashian understreker at hun aldri ville dømme noen for sitt politiske ståsted, og forsikrer om at hun også tror Trump ønsker det beste for USA og dets innbyggere.

På Instagram har hun over 83 millioner følgere. I januar la hun ut dette bildet: