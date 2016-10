Karl Lagerfeld om Kardashian-ranet: – Ikke overrasket

BERLIN (VG) Stjerne-designer Karl Lagerfeld mener Kim Kardashian-ranet ikke bør overraske noen.

– Du kan ikke vise frem hvor velstående du er og så bli overrasket over at noen vil ha en del av det, sa Chanel-designer Karl Lagerfeld (78) i et intervju like etter det brutale pistol-ranet mot realitystjernen Kim Kardashian (35) i Paris ble kjent.

Lagerfeld og Kardashian er angivelig, tross denne krasse kritikken, gode venner. Kardashian har ved flere anledninger stått modell for den kjente designeren. Likevel er Lagerfeld nådeløs i sine uttalelser fra den røde løperen på Paris Fashion Week.

– Jeg forstår ikke hvorfor hun var på rommet, uten sikkerhetsvakter, når du er så kjent og putter bilder av smykkene dine på internett, sier Lagerfeld i TV-intervjuet med nyhetsbyrået AP.

På et av Instagrambildene sine fra Paris viser Kardashian fram en stor diamantring hun skal ha fått av ektemannen Kanye West, som angivelig er verdt hele 32 millioner kroner.

Støtter på Instagram



Chanels sjefdesigner er kjent for å være rask i replikken og har flere ganger tidligere vekket oppsikt med sine svært ærlige uttalelser, blant annet da han kalte sangerinnen Adele « litt for tykk».

Chanel-designeren har likevel vært svært raus med Kardashian-familien ved tidligere anledninger, og omtalt som dem som « enestående».

– Kims bidrag til skjønnhet og mote er det faktum at du ikke trenger å være supertynn og veldig høy for å være vakker, sier designeren i et intervju med Page Six.

Denne gangen var 78-åringen raskt ute med å motsi seg selv og la ut støttende meldinger til Kardashian på sosiale medier. På Instagram-kontoen til Vmagazine ligger et bilde av Lagerfeld med teksten:

«Kjære Kim, vi er alle med deg, kjærlig hilsen Karl».

Gir Paris et dårlig rykte



Det brutale ranet av den amerikanske realitystjernen gikk verden rundt denne uken, og er neppe noen god reklame for «kjærlighetens by» som turistmål. Lagerfeld er blant dem som bekymrer seg over det.

– Jeg mener dette er veldig dårlig for Paris, sier han i TV-intervjuet med AP.

Den franske avisen Le Parisien har utført en undersøkelse som viser at

hele 64 prosent av de spurte mener at angrepet på realitystjernen skader byens rykte. Avstemningen er utført blant 2.874 av avisenes lesere.

Den franske opposisjonen har allerede utnyttet Kardashian-ranet til å drive valgkamp for neste års presidentvalg. Republikanerne kaller ranet en «motsatt reklame» for Paris.

– Ranet er et bevis på at det er utrygt i den franske hovedstaden, sier Nathalie Kosciusko-Morizet, politiker for det konservative partiet Les Républicains og en mulig kandidat i presidentvalget, ifølge BBC.

Fra øverste politiske nivå i Frankrike ønsker man åpenbart å minimere skaden på ryktet til landets hovedstad, og selv utenriksminister Jean-Marc Ayrault har fordømt ranet. Borgermesteren i Paris, Anne Hindalgo, var raskt ute med å kommentere angrepet, som hun beskrev som «svært sjelden handling.»

– Paris gater er beskyttet så godt det trengs. Besøkende i den franske hovedstaden kan trygt bevege seg i byen og være med på aktiviteter der, sa borgermesteren ifølge Le Parisien.

Allerede har turismen i Paris lidd det siste året på grunn av terrorfrykt etter flere store angrep i Frankrike og som en konsekvens av langvarige streiker og et historisk dårlig vær under fotball-EM i sommer.