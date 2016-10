Kardashian saksøker medieselskap etter ranet

Reality-stjernen Kim Kardashian West saksøker et medieselskap for å ha fremstilt henne som en løgner og tyv etter hun ble brutalt ranet i Paris.

Søksmålet i Manhattans forbundsdomstol er rettet mot selskapet bak nettsiden MediaTakeOut. Kardashian West mener at selskapet har påført henne ytterligere påkjenninger gjennom å skrive at hun forfalsket ranet og løy om hva som skjedde.

3. oktober ble West ranet på sitt hotellrom i Paris, hvor hun ble bundet på hender og føtter og låst inne på badet av maskerte menn, mens de frastjal realitystjernen smykker til en verdi av flere millioner dollar.

Av søksmålet fremgår det at nettsiden ikke hadde noe bevis for påstandene om at hun bløffet om hele episoden, angivelig for å kunne heve forsikringspremien.

– Den ondskapsfulle publiseringen av artikler, som maler et bilde av offeret av en alvorlig forbrytelse som kriminell selv, er ærekrenkende, heter det i søksmålet.

Nettstedet avslo i tillegg Wests krav om å publisere en dementi av anklagene og en offentlig unnskyldning, heter det.